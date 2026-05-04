Nasadia torpédoborce aj tisíce vojakov: USA začínajú novú operáciu v Hormuzskom prielive

Lucia Mužlová
TASR
USA spustia operáciu na uvoľnenie lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive.

Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Informovala o tom televízia Sky News.

„Vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, viacúčelové bezpilotné platformy a 15 000 vojakov,“ uviedlo CENTCOM vo vyhlásení.

„Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal admirál Brad Cooper, veliteľ CENTCOM.

Operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a CENTCOM ako súčasť Maritime Freedom Construct (MFC), novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu plavby a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je Projekt sloboda.

Začína sa nová operácia na uvoľnenie lodí

Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začne sa v pondelok ráno miestneho a jeho cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perzskom zálive. Vzťahuje sa však iba na lode z krajín, ktoré nie sú zapojené do tohto konfliktu.

Predseda výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v reakcii uviedol, že Teherán bude akékoľvek zasahovanie USA do premávky lodí cez Hormuzský prieliv považovať za porušenie prímeria.

Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Agentúra Bloomberg cez víkend s odvolaním sa na údaje o sledovaní pohybu lodí informovala, že lodná doprava v prielive sa takmer úplne zastavila.

Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social napísal, že návrh preskúma, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný. Iránske ministerstvo zahraničných veci v nedeľu uviedlo, že USA doručili svoju odpoveď a Teherán ju podrobne analyzuje.

