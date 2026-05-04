Na výletnej lodi zabíjal vírus, dovolenkári nemali kam ujsť: Zomreli traja ľudia, choroba má hrozné príznaky

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia, pričom u jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom.
„K dnešnému dňu bol laboratórne potvrdený jeden prípad infekcie hantavírusom a existuje päť ďalších podozrení na túto infekciu,“ uviedla WHO pre tlačovú agentúru AFP. „Zo šiestich postihnutých osôb tri zomreli a jedna je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike,“ dodala WHO vo vyhlásení.
Hospitalizovaný je britský turista
Hovorca juhoafrického ministerstva zdravotníctva podľa televízie Sky News uviedol, že hospitalizovanou osobou je britský turista, ktorý ochorel počas plavby z ostrova Svätá Helena na ostrov Ascension, ktoré sú súčasťou britského zámorského územia v Atlantiku.
Z nemocnice v Ascensione previezli Brita do súkromného zdravotníckeho zariadenia v Sandtone v Juhoafrickej republike, kde mu poskytli lekársku starostlivosť. Laboratórne testy na hantavírus u tohto muža boli pozitívne. Ministerstvo zdravotníctva tiež poskytlo podrobnosti o dvoch pacientoch, ktorí zomreli.
Obeťami sú manželia
Prvou obeťou je 70-ročný muž, ktorý náhle ochorel na trase medzi argentínskym mestom Ushuaia a Svätou Helenou, pričom mal horúčku, bolesti hlavy, bolesti brucha a hnačku. Zomrel po príchode na Svätú Helenu. Druhou obeťou je jeho 69-ročná manželka, Holanďanka, ktorá skolabovala na Medzinárodnom letisku Olivera Tamba ležiacom neďaleko Johannesburgu, keď sa chcela vrátiť do vlasti. Zomrela v zdravotníckom zariadení v blízkosti mesta Kempton Park.
Juhoafrické médiá uviedli, že k prepuknutiu nákazy došlo na výletnej lodi MV Hondius počas plavby z Ushuaie na Kapverdské ostrovy ležiace pri pobreží západnej Afriky. Podľa webovej stránky MarineTraffic loď pláva pod holandskou vlajkou. Po vyplávaní z Argentíny zakotvila najprv na Svätej Helene, následne na Ascensione a nakoniec v meste Praia, metropole Kapverdských ostrovov.
Príznaky sa môžu objaviť až po týždňoch
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Tieto vírusy sa tiež môžu šíriť uhryznutím alebo poškriabaním týmito hlodavcami, ale to je zriedkavé.
Hantavírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS). HPS je potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré postihuje pľúca. Príznaky HPS (únava, horúčka alebo bolesti svalov) sa zvyčajne začínajú prejavovať jeden až osem týždňov po kontakte s infikovaným hlodavcom.
HFRS postihuje obličky. Príznaky sa zvyčajne objavia do jedného až dvoch týždňov, v zriedkavých prípadoch do ôsmich týždňov. Zahŕňajú Intenzívne bolesti hlavy, bolesť chrbta a brucha, horúčku/zimnicu, nevoľnosť a rozmazané videnie.
Nahlásiť chybu v článku