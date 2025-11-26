Zbystrite pozornosť, tadiaľto neprejdete: Po čelnej zrážke dvoch áut je cesta neprejazdná, hlásia zranených

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
Na mieste zasahujú hasiči.

Na ceste I/16 pri obci Bátka v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k čelnej zrážke dvoch áut. Cesta je po nehode obojsmerne neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode na ceste I/16 došlo v úseku medzi Bátkou a Figou. Na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov, ktorí vyslobodili zranené osoby a odovzdali ich posádkam záchrannej zdravotnej služby. Cesta I/16 je v úseku po čelnej zrážke neprejazdná. Vodiči sa môžu úseku vyhnúť obchádzkou cez Rimavskú Seč.

