Medzinárodne hľadaného Slováka zadržala polícia. Ukrýval sa v susednej krajine

Ilustračná foto: Facebook (Polícia SR)

Tomáš Mako
TASR
Slovák zadržaný vo Varšave je obvinený z podvodu za vyše 9,8 milióna eur.

Prezídium Policajného zboru informovalo o zadržaní muža obvineného z podvodu pri predaji pozemkov, ktorým mala vzniknúť škoda presahujúca 9,8 milióna eur.

Na hľadaného vydal Špecializovaný trestný súd európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz a muža zadržala poľská polícia vo Varšave. Podľa Policajného zboru sa obvinený dlhodobo ukrýval na neznámom mieste. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií polície.

Zadržanie vykonali poľskí policajti na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v spolupráci so slovenským oddelením cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Ide o pokračovací zločin podvodu v súbehu s prečinom falšovania a pozmeňovania verejných listín a úradných pečatí.

Podľa informácií prezídia prebiehajú v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom úkony, ktoré majú viesť k vydaniu zadržanej osoby na územie Slovenska. Polícia s odkazom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytla ďalšie podrobnosti.

