Večný problém je konečne vyriešený: Kaderník Igor Novosad prezradil, aká dĺžka účesu je ideálna pre staršie ženy

Otázka, aká dĺžka vlasov je najlepšia pre staršie ženy, patrí medzi večné dilemy. Zatiaľ čo niektoré preferujú dlhé vlasy, ktoré im dávajú pocit ženskosti a elegancie, iné volia kratšie strihy pre praktickosť a ľahšiu údržbu. Pre mnohé je to však nielen otázka vkusu – často ide o balans medzi pohodlím, štýlom a tým, ako účes dokáže zvýrazniť tvár a opticky omladiť vzhľad.
Koniec nekonečného dumania nad tým, aká koruna krásy podčiarkne krásu u zrelších žien. A zároveň ide o skvelý tip, ak plánujete nový rok odštartovať s novým „ja“ a zmeniť účes. Známy kaderník Igor Novosad má pre vás cennú radu, čo spraviť so svojou hrivou, aby ste vyzerali jednoducho úžasne a pútali na seba pozornosť. Na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom odtajnil dĺžku vlasov, ktorá je najideálnejšia.
Očakávajte vyššie sebavedomie a elán do života
Hoci záleží aj od tvaru tváre či typu vlasov, predsa len existuje univerzálnejšia odpoveď na to, aký účes bude sedieť každej žene v pokročilejšom veku. „Večná téma, aké dlhé majú mať vlasy ženy, dajme tomu, trošku skôr narodené. Ja stále hovorím svoj otrepaný rým – čím staršie, tým kratšie. Vy si myslíte, že sa máte ostrihať úplne nakrátko. Nie, vždy zvoľte taký účes, aby vám pasoval,“ prezradil odborník vo svojom videu.
Na záberoch možno vidieť kaderníka, a taktiež ženu v strednom veku s dlhými hustými blond vlasmi, ako sa radí s kaderníčkami o svojom účese. Jej hriva je dlhá až po prsia, no zjavne sa jej zažiadalo zmeny. Pre Igora Novosada je skvelým príkladom a zároveň dôkazom, čo dokáže kratší zostrih spraviť s celkovým vzhľadom. „Ak sa rozhodnete pre radikálnu zmenu, nemusíte sa dať strihať nakrátko. Stačí skracovať napr. po prsia, po kľúčnu kosť, nanajvýš po bob či mikádo,“ pokračoval v radách profesionál.
Ako ďalej doplnil, majiteľky podobných nádherných vlasov sa nemusia ostrihať radikálne, vďaka čomu by mohli vyzerať ako „staré tetky“. „Takýto účes bude ten, ktorý vás osvieži, budete vyzerať mladšie, „fresh“, sebavedomejšie, okolie si to všimne a vy dostanete nový elán do života,“ uviedol kaderník, zatiaľ čo záber padol na spomínanú ženu s blond vlasmi, no tentokrát s ostrihaným účesom po kľúčnu kosť.
