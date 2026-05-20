Dara Rolins ukázala veľké srdce: S dcérou Laurou sa zapojili do nečakanej záchrannej akcie

Frederika Lyžičiar
Vstávali ešte za tmy, aby pomohli tam, kde išlo malým srnkám doslova o život.

Záchrana zvierat často vyzerá nenápadne, no práve v takýchto chvíľach ide doslova o život. Stačí skoré ráno, trochu odhodlania a pomoc ľudí, ktorí vedia, že malé srnky ukryté vo vysokej tráve samy pred nebezpečenstvom neutečú.

Ako si všimol denník Nový Čas, naša popová diva Dara Rolins sa rozhodla so svojou dcérou Laurou pre krásny čin. Privstali si už o štvrtej ráno, aby sa zapojili do záchrany malých srniek, ktoré sa v období kosenia polí môžu ocitnúť v smrteľnom nebezpečenstve. Spolu s ľuďmi, ktorí sa venujú ochrane zvierat, pomáhali vyhľadávať mláďatá ukryté vo vysokej tráve a dostať ich do bezpečia skôr, než na pole dorazí technika.

 

Pomoc, ktorá sa začína ešte za tmy

Kým väčšina ľudí v tom čase ešte spí, Dara Rolins bola spolu s dcérou Laurou už v teréne. Dôvod je jednoduchý. Pri hľadaní malých srniek pomáha termodron, ktorý dokáže zachytiť ich teplotu iba dovtedy, kým sa zem nestihne zohriať.

„Musíte vyrážať veľmi skoro, kým ešte nie je zem zohriata od slnka, lebo termo dron by ich potom v tej vysokej tráve nevedel nájsť,“ vysvetlila Dara Rolins. Do akcie sa preto vyráža v čase, keď je ešte chladno a tráva nie je presvietená ranným slnkom. Ide o presne načasovanú pomoc, pri ktorej môže rozhodovať každá minúta.

Malé srnky sa pred nebezpečenstvom neschovávajú naschvál

