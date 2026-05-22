Na Slovensku vyrastú nové predajne. Známe obchodné centrá sa budú rozširovať, lákať chcú na silné značky

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Developer vo viacerých slovenských mestách sľubuje aj značky, ktoré zatiaľ tamojší obyvatelia k dispozícii nemali.

Maloobchodný trh zažíva na Slovensku po náročnom covidovom období dynamický rozmach. Ten je definovaný príchodom nových reťazcov či výstavbou a dostavbou nových nákupných centier, obchodných areálov a retailových parkov. Medzi významných developerov v tomto smere patrí aj skupina Saller, ktorá u nás prevádzkuje retailové parky pod značkou S1 Center.

Takéto obchodné zóny nájdeme v mestách ako Zvolen, Martin, Spišská Nová Ves, Michalovce či Trnava. V procese je aktuálne tiež výstavba S1 Center v Turčianskych Tepliciach. Ako vyplýva z najnovších informácií, viaceré z uvedených centier čaká rozšírenie a pribudnúť by mali zaujímavé prevádzky. Informoval o tom portál MY Turiec.

Značky, ktoré ešte v meste nie sú

Spoločnosť vlani pristúpila na východe Slovenska k rozšíreniu svojich retailových parkov. Ako v Michalovciach, tak aj v Spišskej Novej Vsi pribudli nové predajne nemeckého diskontu Woolworth, na Zemplín vstúpil napríklad tiež HalfPrice. V oboch mestách chce Saller group pokračovať v rozširovaní nákupných možností. Podľa zverejnených plánov na Spiši pribudne ďalších 2 000 metrov štvorcových nákupnej plochy, v Michalovciach dokonca ďalších 3 500 štvorcových metrov.

To, aké značky prídu, zatiaľ špecifikované nebolo. Zóna v Spišskej Novej Vsi aktuálne disponuje viacerými lákavými reťazcami ako Woolworth, Action, Sinsay, Dr. Max či NAY, v jej tesnom susedstve sa navyše nachádza hypermarket Tesco s fitnescentrom, drogéria či módne obchody.

Tisíc „štvorákov“ navyše chce skupina Saller pridať aj v Trnave, kde pôsobí od roku 2022. Výrazné navýšenie obchodných kapacít pripravuje tiež v Martine, konkrétne o 3 000 metrov štvorcových. Retail park Campo di Martin by mohol nové priestory otvoriť už v roku 2027 a podľa kompetentných by sem mali prísť značky, ktoré ešte v meste nie sú.

Rozšíri sa aj Zvolen

Ako sme vás ešte počas apríla informovali, expanzia sa pripravuje aj vo Zvolene. V areáli sa aktuálne nachádzajú najmä známe reťazce a značky, napríklad TEDi, Sinsay, Cropp, House, Super ZOO či 101 Drogérie, doplnené o služby a menšie prevádzky. Oproti budove nákupného centra sa nachádza aj prevádzka spoločnosti Kaufland.

Po najnovších plánoch rozšírenia má areál ešte viac posilniť svoju pozíciu v rámci obchodnej infraštruktúry mesta. Podľa projektovej dokumentácie by malo rozšírenie priniesť 4 nové nájomné jednotky, ako aj väčší počet parkovacích miest. V novoplánovanej prístavbe s celkovou plochou približne 2 500 m² sa počíta so vznikom asi 22 pracovných miest. Zoznam nových nájomcov developer zatiaľ nezverejnil.

Navyše, už čoskoro by mala spoločnosť otvoriť retailový park pod hlavičkou S1 Center v Turčianskych Tepliciach. Medzi potvrdenými nájomcami sú mená ako Dr.Max, Sinsay, Pepco, Tedi, 101 drogéria.

