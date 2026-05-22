Jedno z najlepších wellness miest nájdete u našich susedov: Núka najkrajšie výhľady

Petra Sušaninová
Tiež túžite po troche relaxu v krásnom prostredí?

Nejeden človek už teraz myslí na dovolenku pri mori. Skvelým zážitkom však môže byť aj wellness pobyt. Tie najlepšie miesta na wellness nájdete aj v Európe, jedno z nich napríklad v susednom Rakúsku.

Bazény, sauny a raňajky z farmy

Ako informuje The Independent, Stanglwirt v Rakúsku je sčasti luxusný wellness rezort, sčasti organická farma a ponúka tie najkrajšie výhľady z bazéna, aké si len dokážete predstaviť. Nájdete tu všetko, čo môžete k oddychu potrebovať – od piatich sáun cez tri parné kúpele až po ľadové vodné nádrže obklopené ekologickým kúpeľom. Raňajky sú tu legendárne a niet sa čo diviť, keďže väčšina surovín pochádza priamo z farmy Stanglwirt.

Ubytovať sa môžete v Bio-Hotel Stanglwirt. Na Trip Advisore má takmer 1 100 hodnotení, pričom si získal 4,5 hviezdičky z 5. Samozrejme, nájdu sa aj nespokojní návštevníci. Jeden z nich píše, že si izby rezervoval s ročným predstihom, no po príchode dostal celkom iné ako tie, ktoré mal rezervované.

 

Niektorí majú pocit, že toto miesto príjemne pôsobí len navonok, pritom sa vraj cítili, ako keby boli niekde pri páse a len čakali na odbavenie. Izby sú podľa jedného z komentujúcich drahé, no nie sú poriadne upratané.

Jeden z najlepších v krajine

Vyše 800 hodnotiteľov však wellness a ubytovaniu udelilo najvyšší počet hviezdičiek. Mnoho návštevníkov odchádza nanajvýš spokojných a odnáša si so sebou zážitok na celý život. Služby sú vraj skvelé a ľudia sa tu cítia vítaní. Jeden z komentujúcich píše, že tu strávil dva dni a užil si každý moment pobytu. Ďalší chváli možnosť vyskúšať si jazdu na koňoch na miestnej farme.

 

Z webu Stanglwirt sa dozvedáme, že ide o možno jeden z najlepších wellness a spa hotelov, aké v Rakúsku nájdete. Tá istá rodina ho už po celé generácie vlastní od roku 1772. Majitelia si dávajú záležať na tom, aby tu hostia mali pocit domova. Vítané sú tu aj rodiny s deťmi, pre ktoré je pripravený vodný svet.

Ceny za ubytovanie sa rôznia. Natrafil sme napríklad na priestrannú izbu, kde sa štvorčlenná rodina ubytuje od 1 386 eur na noc. Ubytovanie s názvom „Biohotel Studio“ zas vyjde od 582 eur na noc pre dve osoby. Autom ste tu z Bratislavy za približne 5 hodín.

