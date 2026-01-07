Zatvorí sa 18 predajní, skončí tak celá obchodná sieť známej značky. Majiteľ Biedronky pristúpil k ráznemu kroku

Foto: Jerónimo Martins

Jakub Baláž
Pod definitívny koniec značky sa podpísalo viacero negatívnych okolností.

Portugalská spoločnosť Jerónimo Martins má vo svojom portfóliu okrem diskontnej Biedronky aj reťazce ako Hebe, Pingo Doce, Recheio, Ara, Jeronymo a Hussel. Práve posledný menovaný však z tejto zostavy už čoskoro vypadne.

Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe na svojom webe.

Reťazec Hussel pôsobí na portugalskom trhu a známy je vďaka predaju čokolády či cukroviniek. Ešte vlani mal v krajine dve desiatky predajní, podľa terajších dát ich prevádzkuje 18.

Zatvoria sa všetky predajne

Ako zástupcovia Jerónimo Martins upresnili v tlačovej správe, ešte v prvých mesiacoch tohto roka zatvoria všetkých osemnásť pobočiek cukrovinkovej siete. Tá dlhodobejšie nedokázala generovať zisk a kompetentní ani napriek úsiliu neudržali reťazec životaschopný.

Rozhodnutie o ukončení prevádzky spoločnosti Hussel vychádza z viacerých faktorov, ktorých trvalý vplyv viedol k pochopeniu, že spoločnosť sa nachádza v neudržateľnej situácii bez rozumných vyhliadok na zvrátenie,“ špecifikovala spoločnosť.

Prvý výrazný problém vo fungovaní siete Hussel nastal ešte v roku 2024. Počas tohto obdobia totiž Jerónimo Martins prišiel o významného nemeckého partnera, ktorý nezvládol zhoršujúcu sa situáciu vyplývajúcu z covidového obdobia a vyhlásil platobnú neschopnosť. Tento faktor spôsobil problémy v dodávkach tovaru.

Druhým významným bodom bola neustále sa zvyšujúca cena kakaa, ktorá nie je iba európskym, ale tiež globálnym problémom. Pri poklese produkcie a zvyšujúcom sa dopyte po tejto surovine sa tak jej cena tlačí nahor, čo spôsobuje komplikácie viacerým výrobcom a odráža sa tiež v cenách na pultoch obchodných reťazcov. V súvislosti s uvedenými faktormi sa tak sieť Hussel dostala do situácie, z ktorej už spoločnosť nevedela nájsť východisko.

Foto: Jerónimo Martins

Ako Jerónimo Martins ďalej dodáva, zamestnanci by sa mali uplatniť v štruktúrach a portfóliu portugalskej spoločnosti a zatvorenie osemnástich prevádzok by sa tak nemalo premietnuť do prepúšťania. Podľa súčasných plánov sa očakáva, že reťazec s čokoládou a cukrovinkami zavrie posledné obchody najneskôr do konca apríla.

Najsilnejšou časťou je Biedronka

V portfóliu portugalskej spoločnosti Jerónimo Martins sa nachádza viacero reťazcov, prevažne s potravinovým zameraním. Najpočetnejšie zastúpenia má Biedronka, ktorá v Poľsku a od vlaňajška aj na Slovensku prevádzkuje viac ako 3 700 predajní. Silnú pozíciu má v rámci Južnej Ameriky reťazec Ara, ktorý v Kolumbii otvoril už cez 1 400 obchodov.

Jerónimo Martins si tiež drží pozíciu trhového lídra medzi supermarketmi v domovskej krajine, kde prevádzkuje reťazec Pingo Doce s takmer 500 pobočkami. Slovenským spotrebiteľom by mala byť známa sieť Hebe, ktorá okrem internetového obchodu otvorila pod Tatrami aj kamenné predajne, pričom v rámci českého, poľského a slovenského regiónu ich má takmer 400.

