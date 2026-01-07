Zatvorí sa 18 predajní, skončí tak celá obchodná sieť známej značky. Majiteľ Biedronky pristúpil k ráznemu kroku

Portugalská spoločnosť Jerónimo Martins má vo svojom portfóliu okrem diskontnej Biedronky aj reťazce ako Hebe, Pingo Doce, Recheio, Ara, Jeronymo a Hussel. Práve posledný menovaný však z tejto zostavy už čoskoro vypadne.
Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe na svojom webe.
Reťazec Hussel pôsobí na portugalskom trhu a známy je vďaka predaju čokolády či cukroviniek. Ešte vlani mal v krajine dve desiatky predajní, podľa terajších dát ich prevádzkuje 18.
Zatvoria sa všetky predajne
Ako zástupcovia Jerónimo Martins upresnili v tlačovej správe, ešte v prvých mesiacoch tohto roka zatvoria všetkých osemnásť pobočiek cukrovinkovej siete. Tá dlhodobejšie nedokázala generovať zisk a kompetentní ani napriek úsiliu neudržali reťazec životaschopný.
Prvý výrazný problém vo fungovaní siete Hussel nastal ešte v roku 2024. Počas tohto obdobia totiž Jerónimo Martins prišiel o významného nemeckého partnera, ktorý nezvládol zhoršujúcu sa situáciu vyplývajúcu z covidového obdobia a vyhlásil platobnú neschopnosť. Tento faktor spôsobil problémy v dodávkach tovaru.
Druhým významným bodom bola neustále sa zvyšujúca cena kakaa, ktorá nie je iba európskym, ale tiež globálnym problémom. Pri poklese produkcie a zvyšujúcom sa dopyte po tejto surovine sa tak jej cena tlačí nahor, čo spôsobuje komplikácie viacerým výrobcom a odráža sa tiež v cenách na pultoch obchodných reťazcov. V súvislosti s uvedenými faktormi sa tak sieť Hussel dostala do situácie, z ktorej už spoločnosť nevedela nájsť východisko.
Ako Jerónimo Martins ďalej dodáva, zamestnanci by sa mali uplatniť v štruktúrach a portfóliu portugalskej spoločnosti a zatvorenie osemnástich prevádzok by sa tak nemalo premietnuť do prepúšťania. Podľa súčasných plánov sa očakáva, že reťazec s čokoládou a cukrovinkami zavrie posledné obchody najneskôr do konca apríla.
Najsilnejšou časťou je Biedronka
V portfóliu portugalskej spoločnosti Jerónimo Martins sa nachádza viacero reťazcov, prevažne s potravinovým zameraním. Najpočetnejšie zastúpenia má Biedronka, ktorá v Poľsku a od vlaňajška aj na Slovensku prevádzkuje viac ako 3 700 predajní. Silnú pozíciu má v rámci Južnej Ameriky reťazec Ara, ktorý v Kolumbii otvoril už cez 1 400 obchodov.
Jerónimo Martins si tiež drží pozíciu trhového lídra medzi supermarketmi v domovskej krajine, kde prevádzkuje reťazec Pingo Doce s takmer 500 pobočkami. Slovenským spotrebiteľom by mala byť známa sieť Hebe, ktorá okrem internetového obchodu otvorila pod Tatrami aj kamenné predajne, pričom v rámci českého, poľského a slovenského regiónu ich má takmer 400.
