Donald Trump má vraj „dvojníka“. Je ním 700-kilový byvol

Milióny ľudí sa chodí pozerať na byvola, ktorého hriva vraj pripomína vlasy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zviera dokonca po ňom dostalo aj meno.
Albínsky byvol prezývaný „Donald Trump“ priťahuje obrovské davy neďaleko Dháky. Návštevníci chcú vidieť jeho vzácnu blond srsť, píše portál Euronews.
Byvol má byť onedlho obetovaný
Sedemstokilogramový byvol, ktorý patrí farmárovi Ziovi Uddinovi Mridhovi, na sociálnych sieťach získal popularitu vďaka svojim dlhým blond vlasom, ktoré mnohí prirovnávajú k účesu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ošetrovatelia umývajú byvola štyrikrát denne a pred príchodom návštevníkov mu starostlivo češú svetlú srsť pod zahnutými rohmi. Jeho majiteľ však tvrdí, že pozornosť ľudí má na neho negatívny dopad. Údajne preto schudol.
Byvol má byť onedlho počas sviatku Íd al-Adhá, jedného z najdôležitejších sviatkov islamského kalendára, obetovaný. V tento deň sa totiž obetuje viac ako 12 miliónov zvierat, pretože je to hlavná súčasť ich náboženskej oslavy.
