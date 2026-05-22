Hasiči upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Platí až v 13 okresoch

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí k piatku v 13 okresoch. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Platí niekoľko zákazov
Ide o okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Partizánske, Rožňava, Košice-okolie, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
