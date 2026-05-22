Speváčka Kylie Minogue priznala druhú rakovinu: Tajila ju aj počas veľkého návratu na hudobnú scénu

Niektoré životné skúšky sa odohrávajú ďaleko od reflektorov, aj keď ich prežíva človek, ktorého pozná celý svet. Kylie Minogue teraz prvýkrát otvorila tému, ktorú si roky nechávala iba pre seba.
Austrálska popová ikona vo svojom novom dokumente KYLIE na Netflixe prezradila, že si v roku 2021 prešla druhou diagnózou rakoviny, ako uvádza magazín JUST JARED. Verejnosť o jej prvom boji s rakovinou prsníka vedela už v roku 2005, tentoraz sa však speváčka rozhodla všetko prežívať v tichosti a bez pozornosti médií.
Diagnózu si nechala pre seba
Kylie Minogue patrí medzi umelkyne, ktoré sú na scéne celé desaťročia, no aj napriek sláve si dokázala jednu z najťažších životných kapitol uchovať v súkromí. V dokumente priznala, že rakovinu jej druhýkrát diagnostikovali začiatkom roka 2021.
„Moja druhá diagnóza rakoviny prišla začiatkom roka 2021. Dokázala som si to nechať pre seba… Nie ako prvýkrát,“ zaspomínala si Kylie. Speváčka tým narážala na svoje prvé ochorenie, o ktorom sa v minulosti intenzívne písalo. V roku 2005 jej diagnostikovali rakovinu prsníka a jej liečba bola ostro sledovaná verejnosťou aj médiami.
