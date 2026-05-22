Ukrajina útočila na jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku. A tým nekončí, tvrdí Zelenskyj

V noci na piatok ukrajinské drony zasiahli Novojaroslavliansku ropnú rafinériu (Slavnefť-JANOS), jednu z piatich najväčších v Rusku. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svojom telegramovom účte, píše TASR.
Ide o reakciu na ruské útoky
„Vraciame vojnu domov, do Ruska, a to je úplne spravodlivé,“ napísal Zelenskyj po správe veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Olexandra Syrského „o použití dronov proti ruským rafinérskym a exportným zariadeniam na ropu“. Dodal, že Kyjev pripravuje ďalšie „ďalekonosné sankcie“ v reakcii na ruské útoky na ukrajinské mestá.
Podľa denníka The Moscow Times označila agentúra ASTRA na základe analýzy videa z telegramového účtu Exilenova+ za pravdepodobný cieľ útoku rafinériu Slavnefť-JANOS. Už skôr guvernér Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev informoval o „odrazení útoku bezpilotných lietadiel“ v regióne.
Rafinéria patrí spoločnostiam Rosnefť a Gazprom a spracováva približne 15 miliónov ton ropy ročne. Podľa agentúry Vot Tak ukrajinské ozbrojené sily od začiatku invázie Kremľa na Ukrajinu zaútočili na ruské ropné rafinérie najmenej 158-krát. Zasiahnutých bolo 24 z 33 rafinérií s kapacitou viac ako milión ton ropy ročne.
V prvom roku vojny nedošlo k žiadnym útokom na rafinérie, v roku 2023 boli štyri, v roku 2024 ich bolo 34 a v roku 2025 celkovo 88. V roku 2026 ich bolo dosiaľ 33, čo je viac ako v rovnakom období minulého roka (24).
Nahlásiť chybu v článku