Martin Nikodým si v Thajsku užíval po svojom: Miestni zostali zmätení z jeho zvláštneho správania 

Cestovanie pre mnohých znamená oddych pri bazéne, pohodové večere a fotky pri západe slnka. Sú však ľudia, ktorí aj na druhej strane sveta hľadajú autentické zážitky, atmosféru miestnych ulíc a príbehy ukryté mimo turistických rezortov. Presne taký je aj moderátor Martin Nikodým, ktorý je známy svojou vášňou pre dobrodružstvo, spontánnosť a objavovanie netradičných miest.
Počas svojej cesty do Thajska sa rozhodol vydať úplne iným smerom, než by mnohí čakali. Namiesto luxusných podnikov a turistických atrakcií sa pustil do pátrania po obyčajných miestnych podnikoch, kde sa stretávajú domáci. A práve tam zažil situácie, na ktoré bude ešte dlho spomínať. Pre portál Koktejl zalovil v pamäti.
Nikto nevedel, z čoho sa tešia
Doteraz si presne pamätá na jeden zážitok spred rokov, keď bolo Slovensko len krok od toho, aby sa stalo hokejovým majstrom sveta. Svojím konaním Martin Nikodým postavil na nohy miestnych ľudí, a to preto, lebo chcel pozerať hokej.
“Stali sme sa vtedy naozaj majstrami sveta, ale bol som práve na cestách a chceli sme strašne pozerať finálový zápas. Avšak sme boli v Bangkoku. Chodili sme z krčmy do krčmy a kde mali televízory, prosili sme ich, aby nám naladili stanicu, kde hrajú hokej. A oni sa na nás pozerali a nechápali. Nikde nám nevedeli naladiť ten zápas,“ uviedol s úsmevom moderátor a herec.
Mohol robiť čokoľvek a snažiť sa, no nepodarilo sa to. “Takže my sme sedeli v nejakom pube v Bangkoku a nám chodili esemesky typu: Dali sme gól, dostali sme gól a podobne. Keď sme vyhrali, veľmi sme sa tešili. Strašne sme to prežívali v Bangkoku s tým, že nikto nevedel, z čoho sa vlastne radujeme,“ priznal Martin Nikodým, ktorý v tej dobe veľmi prežíval hokej. Keďže sme takmer získali zlato, aj z tých, s ktorými dovtedy hokej nič nerobil, sa stali odrazu skalní fanúšikovia.
Martin Nikodým, ktorý mal spočiatku rešpekt pred svojou hereckou rolou v Dunaji, k vašim službám, je už dlhé roky známy tým, že miluje dobrodružstvo, prírodu a cestovanie. Fanúšikovia ho poznajú nielen ako moderátora, ale aj ako človeka, ktorý si rád vychutnáva život mimo reflektorov. Aj preto mnohých neprekvapilo, že sa v Thajsku nesprával ako typický turista.
