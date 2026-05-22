22-mesačné dieťa sa zamklo v aute. Vystrašená mama utekala na políciu

Polícia Košického kraja informovala o prípade, ktorý sa odohral vo štvrtok. Vystrašená mama 22-mesačného dieťaťa dobehla na obvodné oddelenie s tým, že sa zamklo v aute, aj s oboma kľúčmi. Rodičia sa tak ocitli v bezmocnej situácii.
Všetko dobre dopadlo
„Podľa ich slov bolo dieťa vo vozidle už viac ako 90 minút. So stúpajúcou teplotou v aute sa situácia stávala vážnou,“ uvádza polícia. Zložky však okamžite zareagovali a rozbili zadné bočné okno, ktoré bolo od dieťaťa najďalej, vozidlo odomkli a dieťa z rozhorúčeného auta vytiahli.
Našťastie, akcia dobre dopadla. Dieťa bola len dehydrované a v maminom náručí sa upokojilo.
Polícia vyzýva ľudí, aby nikdy nenechávali deti v aute bez dozoru. Ak sa náhodou ocitnú v takejto alebo podobnej situácii, majú ich okamžite kontaktovať na čísle 158.
