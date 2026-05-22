V NATO musíme prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť v Európe, hovorí Blanár. Vyzdvihol prístup Slovenska

Po rokovaní ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie (NATO) vo švédskom Helsingborgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Slovenský minister ocenil slová šéfa americkej diplomacie Marka Rubia vo Švédsku, že USA chcú byť v rámci NATO silné, ale potrebujú po svojom boku rovnako silnú Európu. Blanár to považuje za veľmi dôležité posolstvo najmä v nadväznosti na nedávne vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o možnom znižovaní počtu amerických vojakov v Európe.
„Dokonca pán prezident Trump na poslednú chvíľu včera ohlásil, že v Poľsku sa to nebude znižovať, čo sú podľa mňa dobré signály a je potrebné na tom stavať,“ poznamenal Blanár. Doplnil tiež, že v posilňovaní obrany a obrannom priemysle musia členovia NATO vzájomne spolupracovať a využívať možnosti podpory zbrojárskeho priemyslu, ktorá prichádza napríklad aj z úrovne Európskej únie.
Ministri zahraničných vecí krajín NATO vo Švédsku rokovali aj o obranných výdavkoch a podľa Blanára sa spoločne zhodli na tom, že členské krajiny sú ochotné napĺňať závery o zvýšení výdavkov na obranu prijaté v Haagu. „Slovenská republika už napĺňa dve percentá výdavkov na obranu. A čo je dôležité, rovnako napĺňame ten podiel 35 percent z týchto dvoch percent, ktoré idú priamo na modernizáciu armády,“ povedal Blanár.
Sme pripravení navýšiť náš podiel v našej jednotke, uviedol
Šéf slovenskej diplomacie za veľmi dôležitú považuje tiež stabilitu krajín západného Balkánu, ktoré Slovensko podporuje aj v rámci ich integrácie do Európskej únie. Pripomenul, že pri udržiavaní bezpečnosti v regióne zohráva dôležitú úlohu aj NATO a jednotky KFOR, ktorých súčasťou je aj Slovenská republika.
„V prípade, keď to bude potrebné, sme pripravení aj navýšiť náš podiel v našej jednotke, ktorá je súčasťou misie, pretože bezpečnosť západného Balkánu a krajín západného Balkánu je veľmi dôležitá pre budúcu stabilitu a bezpečnosť celej Európy,“ skonštatoval Blanár.
Stretnutie ministrov Aliancie v Helsingborgu sa konalo v rámci prípravy na nadchádzajúci oficiálny júlový summit NATO v tureckej Ankare. Diskutovali o posilňovaní obrany, rozvoji obranného priemyslu, situácii na Ukrajine či aktuálnych bezpečnostných výzvach v euroatlantickom priestore.
