V NATO musíme prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť v Európe, hovorí Blanár. Vyzdvihol prístup Slovenska

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
TASR
Európske krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) musia prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a pri posilňovaní obranného priemyslu musíme vzájomne spolupracovať.

Po rokovaní ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie (NATO) vo švédskom Helsingborgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).

Slovenský minister ocenil slová šéfa americkej diplomacie Marka Rubia vo Švédsku, že USA chcú byť v rámci NATO silné, ale potrebujú po svojom boku rovnako silnú Európu. Blanár to považuje za veľmi dôležité posolstvo najmä v nadväznosti na nedávne vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o možnom znižovaní počtu amerických vojakov v Európe.

Foto: TASR/AP

„Dokonca pán prezident Trump na poslednú chvíľu včera ohlásil, že v Poľsku sa to nebude znižovať, čo sú podľa mňa dobré signály a je potrebné na tom stavať,“ poznamenal Blanár. Doplnil tiež, že v posilňovaní obrany a obrannom priemysle musia členovia NATO vzájomne spolupracovať a využívať možnosti podpory zbrojárskeho priemyslu, ktorá prichádza napríklad aj z úrovne Európskej únie.

Ministri zahraničných vecí krajín NATO vo Švédsku rokovali aj o obranných výdavkoch a podľa Blanára sa spoločne zhodli na tom, že členské krajiny sú ochotné napĺňať závery o zvýšení výdavkov na obranu prijaté v Haagu. „Slovenská republika už napĺňa dve percentá výdavkov na obranu. A čo je dôležité, rovnako napĺňame ten podiel 35 percent z týchto dvoch percent, ktoré idú priamo na modernizáciu armády,“ povedal Blanár.

Sme pripravení navýšiť náš podiel v našej jednotke, uviedol

Šéf slovenskej diplomacie za veľmi dôležitú považuje tiež stabilitu krajín západného Balkánu, ktoré Slovensko podporuje aj v rámci ich integrácie do Európskej únie. Pripomenul, že pri udržiavaní bezpečnosti v regióne zohráva dôležitú úlohu aj NATO a jednotky KFOR, ktorých súčasťou je aj Slovenská republika.

„V prípade, keď to bude potrebné, sme pripravení aj navýšiť náš podiel v našej jednotke, ktorá je súčasťou misie, pretože bezpečnosť západného Balkánu a krajín západného Balkánu je veľmi dôležitá pre budúcu stabilitu a bezpečnosť celej Európy,“ skonštatoval Blanár.

Stretnutie ministrov Aliancie v Helsingborgu sa konalo v rámci prípravy na nadchádzajúci oficiálny júlový summit NATO v tureckej Ankare. Diskutovali o posilňovaní obrany, rozvoji obranného priemyslu, situácii na Ukrajine či aktuálnych bezpečnostných výzvach v euroatlantickom priestore.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
22-mesačné dieťa sa zamklo v aute. Vystrašená mama utekala na políciu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac