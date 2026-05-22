Rusko údajne buduje tajné odpaľovacie zariadenia jadrových rakiet. Majú byť na dne Severného ľadového oceánu

Rusko podľa zistení viacerých spravodajských služieb údajne realizuje utajený vojenský projekt, ktorého cieľom je umiestniť odpaľovacie systémy pre rakety schopné niesť jadrové hlavice na dno Severného ľadového oceána.
Program nesie krycie meno Skif
Informuje o tom portál United24Media s odvolaním sa na spoločnú investigatívu nemeckých verejnoprávnych staníc WDR a NDR, ktorá nadväzuje na zistenia portálu Tagesschau verejnoprávnej televízie ARD a spravodajské hodnotiace správy krajín Severoatlantickej organizácie (NATO). Tagesschau patrí medzi najdôveryhodnejšie spravodajské zdroje v Európe.
Program s krycím názvom Skif má podľa západných zdrojov počítať s ukotvením špecializovaných odpaľovacích zariadení v kontajneroch alebo silách uložených na morskom dne v hĺbkach niekoľkých stoviek metrov. Zbrane by zostávali dlhodobo skryté a aktivované by boli na diaľku po prijatí rozkazu.
Na budovanie podmorskej infraštruktúry by Rusko mohlo nasadiť špeciálne plavidlo Zvezdočka a experimentálnu ponorku Sarov, ktoré boli v minulosti spájané s tajnými testami námorných technológií.
Môže ísť o porušenie medzinárodných dohôd
Koncept ukrývania zbraní hromadného ničenia na morskom dne nie je nový a intenzívne sa skúmal počas studenej vojny. Tieto snahy viedli k prijatiu Dohovoru o kontrole zbraní na morskom dne z roku 1971, ktorý zakazuje rozmiestňovanie jadrových zbraní mimo teritoriálnych vôd.
Ak sa informácie o projekte Skif potvrdia, naznačovali by snahu Ruska obísť medzinárodné obmedzenia a posilniť svoje kapacity jadrového odstrašovania. Správy o tajnom projekte sa objavili v čase, keď NATO v reakcii na rastúce aktivity Ruska a Číny v Arktíde buduje v arktickom regióne novú monitorovaciu misiu Arctic Sentry.
Nahlásiť chybu v článku