Silné slová Dary Rolins: Povedala nahlas, čo ľuďom v dnešnej dobe chýba

Dlhé texty dnes často prehrávajú boj s rýchlymi obrazmi, krátkymi vetami a okamžitými dojmami. Napriek tomu stále existujú myšlienky, ktoré si zaslúžia viac priestoru, pretože hovoria o tom, ako sa k sebe správame a čo v ľuďoch skutočne zostáva.
Speváčka Dara Rolins sa rozpísala na Instagrame a fanúšikom ponúkla úvahu o slovách, vizuálnom svete, potrebe uznania aj o tom, prečo by si ľudia mali vedieť dopriať viac rešpektu. Vo svojom príspevku otvorila tému, ktorá je blízka mnohým ženám – schopnosť pochváliť samu seba, obdivovať druhých bez závisti a nezabúdať na slušnosť ani vtedy, keď s niekým nesúhlasíme.
Slová akoby stratili váhu
Dara Rolins sa vo svojom príspevku zamyslela nad tým, ako veľmi sa zmenil spôsob, akým dnes vnímame obsah. V čase sociálnych sietí často rozhoduje prvý dojem, fotografia, video či krátka veta, ktorá sa dá rýchlo prebehnúť očami. „Mám pocit, že dnes už málokto píše dlhé úvahy, ešte menej ľudí ich číta. Ľudí skôr zaujme obrazový vnem, vizuálne zdieľanie, rýchla informácia a hneď ideme ďalej,“ napísala speváčka.
Nešlo len o povzdych nad tým, že ľudia dnes menej čítajú. Dara skôr vystihla dobu, v ktorej sa všetko deje rýchlo a na dlhšie myšlienky často nezostáva priestor ani trpezlivosť. „Akoby slová stratili na vážnosti, zdržovali, boli nadbytočné. Viem, že to tak nemá každý, ale obecne na tom je pravdy kopec,“ zamyslela sa Dara.
