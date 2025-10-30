Otvoria sa ďalšie dve pobočky, značka na Slovensku rastie. Známa sieť fitnescentier hlási expanziu, mieri do týchto miest

Pri podnikaní v segmente fitnescentier na Slovensku stále platí, že ide skôr o lokálny či regionálny biznis. V súčasnosti je iba pár značiek, ktorým sa úspešne podarilo svoju pôsobnosť rozšíriť do viacerých lokalít. Patrí medzi ne aj sieť 365 Fit&Co, ktorá má prevádzky v troch rôznych mestách. Toto číslo sa však v najbližších týždňoch bude meniť.
Spoločnosť o tom informovala na svojich sociálnych sieťach.
Fit&Co aktuálne prevádzkuje dve pobočky v hlavnom meste – jedna sa nachádza v Lamači, druhá na lukratívnej adrese v nákupnom centre Eurovea. Okrem toho je značka prítomná aj v prešovskom obchodnom centre Eperia a dvakrát v Košiciach (Roca, Tesco, pozn. red.).
Mieri na Považie a Spiš
Podľa dostupných informácií by sa mala sieť fitnescentier objaviť v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. Pripravovaná prevádzka na Považí už svieti aj na oficiálnej webovej stránke a bude súčasťou obchodného centra Južanka. Pôvodný termín otvorenia bol ešte počas októbra posunutý, a aj keď kompetnetní zatiaľ nový termín nestanovili, stať by sa tak malo zrejme počas novembra.
Ešte tento rok sa počíta tiež s otvorením na Spiši. Fit&Co tu bude súčasťou známej nákupnej zóny lokalizovanej okolo hypermarketu Tesco. Známa fitnes značka by mala svietiť práve v epicentre tohto obchodného areálu. V praxi to znamená, že sa koncept rozšíri už do piatich slovenských miest a v tomto smere sa dotiahne na trhového lídra Golem Club.
Podobne, ako v iných mestách, aj tu bude chcieť Fit&Co poskytnúť svoj zaužívaný štandard a kvalitné vybavenie. Stále platí, že vo vybraných pobočkách je k dispozícii aj multifunkčná skupinová sála a sauna.
Spoločnosti sa darí
Eseročka Fit&Co dokázala vlani navýšiť svoje tržby o úctyhodných 85 % a vytiahla ich na úroveň 2,43 milióna eur. Prudký bol aj nárast zisku, ktorý bol za minulý rok na úrovni 143-tisíc eur. Medziročne išlo o nárast o 576 %.
