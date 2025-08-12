Žaloby pribúdajú: Taraba urobil z Liptova zónu smrti. My sme les hovorí o absurdných povoleniach na odstrel medveďov

Foto: Unsplash/SITA (Milan Illík)

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Taraba čelí kritike.

Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu povolilo od januára 2025 odstrel najmenej 204 medveďov hnedých, čo je podľa ochranárov najvyšší počet od roku 2000. Povolenie platí vo vymedzených zónach, ktoré sa v oblasti Liptova nachádzajú tak blízko pri sebe, že vytvárajú takmer súvislú bariéru.

Informovala o tom iniciatíva My sme les v tlačovej správe. Podľa Michala Haringa z iniciatívy zasahujú rozsiahle zóny do kľúčových biokoridorov medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami.

Bariéra v migračných koridoroch a „lákadlá“ pre medvede

„Okrem diaľnice D1 a množstva zastavaných území tak prirodzenú migráciu medveďov znemožňujú aj poľovníci, ktorí ich môžu zabíjať na základe výnimiek udelených ministerstvom životného prostredia, ktoré by malo medvede chrániť,“ uviedol. Ochranári tvrdia, že medvede do týchto oblastí lákajú aj poľovnícke vnadiská.

V okolí obce Rakúsy, kde ministerstvo povolilo odstrel štyroch medveďov, našli viacero kŕmnych miest, niektoré len 100 metrov od hranice povolenej zóny. Na zemi bola rozsypaná kukurica a staré pečivo, čo je pre medvede silným lákadlom.

Riziko aj pre poľské medvede

Medvede na Slovensku sú súčasťou karpatskej populácie a pravidelne prichádzajú aj z poľskej strany Vysokých Tatier. Podľa Mariána Hletka z iniciatívy My sme les môže mať masívny odstrel negatívny cezhraničný dosah. „Najmenej 76 medveďov má byť na základe rozhodnutí ministerstva zastrelených v prihraničných okresoch Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Poprad, do ktorých pravidelne prichádzajú medvede z Poľska. Aj teraz sa niektoré pohybujú v oblastiach, kde bol lov medveďov povolený,“ upozornil.

Ilustračné foto: Facebook (My sme les)

Advokátka Eva Kováčechová z Via Iuris zdôraznila, že ministerstvo vôbec neposudzovalo vplyv povolení na populáciu medveďa v Poľsku. „Z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Tapiola vyplýva, že výnimku z podmienok ochrany chránených druhov nie je možné udeliť bez posúdenia stavu ich ochrany, a to aj na cezhraničnej úrovni,“ uviedla.

Povolenie aj na odstrel medvedíc s mláďatami

Kritiku vyvolalo aj nedávne rozhodnutie ministerstva, ktoré udelilo výnimku na odstrel 12 medveďov Technickej univerzite vo Zvolene. Medzi nimi majú byť aj dve medvedice s celkovo štyrmi mláďatami. Podľa ochranárov sa výnimky netýkajú konkrétnych problémových jedincov, ale ide skôr o „systematickú, štátom požehnanú poľovačku“.

Foto: TASR – František Iván

Takmer 30 žalôb na ministerstvo

Iniciatíva My sme les, organizácia Aevis a občianske združenie Via Iuris podali na ministerstvo už 29 súdnych žalôb. Podľa Rastislava Mičaníka z Aevis sú dôvodom „evidentne zlé a neodborné rozhodnutia ministra Tomáša Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu.

„Medvede sú vo veľkom a neadresne zabíjané, no nič sa tým nevyriešilo. Vedenie ministerstva presadzuje poľovnícke riešenia a absolútne zlyháva v ochrane medveďov a realizácii potrebných preventívnych opatrení a systémových zmien,“ dodal Mičaník.

