Matovičovci hovoria, že tender na záchranky nebol zrušený: Šaško to urobil až po dokončení súťaže, tvrdí hnutie

Reprofoto: Facebook/Hnutie SLOVENSKO

Nina Malovcová
TASR
Hnutie Slovensko preto vyzýva predstaviteľov Hlasu, aby okamžite predstúpili pred verejnosť a ozrejmili situáciu.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR podľa opozičného hnutia Slovensko v pondelok (11. 8.) poslalo Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR oficiálne výsledky tendra na záchranky, a tým ho ukončilo. Hnutie preto žiada vysvetlenie a zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby vo veci začali konať.

Zástupcovia hnutia o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii. „Podľa súčasného zákona je situácia taká, že tender je dokončený a dielo, celý ten ‚megapodvod‘ je ukončený a výsledky boli doručené na ministerstvo zdravotníctva, rozumejte, žiaden tender nie je zrušený. (…) Organizovaná zločinecká skupina dokonala tento dvojmiliardový obrovský kšeft a priamo súčasťou tejto organizovanej zločineckej skupiny sú hlavní a čelní predstavitelia strany Hlas,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za hnutie Michal Šipoš s tým, že peniaze sú rozdané.

Opozícia kritizuje mlčanie predstaviteľov Hlasu

Prezident SR Peter Pellegrini, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok i minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) sa preto podľa hnutia skrývajú. „Jeden ochorel, druhý sa schoval a Šaško len ako dosadená bábka v podstate ani nebol schopný predstúpiť pred ľudí, aby odpovedal na otázky,“ skonštatoval poslanec za hnutie Július Jakab.

Hnutie Slovensko preto vyzýva predstaviteľov Hlasu, aby okamžite predstúpili pred verejnosť a ozrejmili situáciu. Zároveň apeluje na generálneho prokurátora Maroša Žilinku i orgány činné v trestnom konaní, aby sa tendrom začali zaoberať.

Minister zdravotníctva avizuje kroky na zrušenie tendra

Minister zdravotníctva v pondelok (11. 8.) informoval, že od utorka poverí vedením Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zákonné zrušenie tendra na záchranky.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Rozhodnutie odôvodnil prvými výsledkami analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň operačné stredisko. Tie podľa ministra ukázali existenciu právnej neistoty, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho tendra. Zároveň tak podľa neho mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.

Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.) na mimoriadnej schôdzi. Šaško deklaroval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Šéf OS ZZS SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.

