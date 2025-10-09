Zákazníci tu už nenakúpia: Internetový obchod populárneho lacného reťazca skončil, u našich susedov hlási rekordné straty

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Jedna z najpopulárnejších obchodných sietí na svete zrealizovala na svojom domácom trhu zásadný krok. Jasný plán má aj u našich susedov.

Nemecký diskont Aldi patrí medzi najznámejšie reťazce nielen v Európe, ale aj za oceánom. Tvrdá stratégia, efektívne prevádzky a nízke ceny sú hlavné atribúty, ktoré obchodníka ženú do popredia aj na vysoko konkurenčných trhoch. V uplynulých týždňoch sa však objavili aj správy, ktoré nemusia spotrebiteľov potešiť, no v konečnom dôsledku môžu znamenať ešte väčší rast populárnej značky.

Diskont Aldi je do veľkej miery rozšírený aj na poľskom trhu, kde o zákazníkov bojuje s ďalšími úspešnými obchodníkmi ako Lidl či Biedronka. U našich severných susedov Nemci prevádzkujú viac ako 360 predajní, pričom ich počet sa má rapídne zvyšovať. Ako však upozornil portál Money.pl, reťazec na tamojšom trhu ohlásil rekordné straty.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Známe diskontné predajne pribudnú v ďalších regiónoch. Lidl sa rozširuje, otvorí minimálne sedem nových obchodov
2.
Po Hypernove ostal v meste opustený obchodný dom. Známa sieť teraz predbehla konkurenciu a otvorila tu novú predajňu
3.
Lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný tovar bude predávať v novom obchodnom centre
Zobraziť všetky články (210)

Podľa dostupných dát sa strata vyšplhala až na 518 miliónov zlotých, čo je v prepočte viac ako 121 miliónov eur. Spoločnosť Aldi pri komunikácii tejto skutočnosti argumentovala jednorazovými účtovnými odpismi. To v praxi znamená, že firma si odpíše celú hodnotu majetku naraz – teda hneď v tom roku, keď ho kúpi, namiesto toho, aby ho odpisovala postupne počas viacerých rokov.

Tržby rástli, diskont plánuje masívnu expanziu

Ďalšie štatistiky však ukazujú, že tržby maloobchodného reťazca v Poľsku rastú a vlani presiahli hranicu štyroch miliárd zlotých. Aldi navyše plánuje u nášho suseda veľké rozširovanie obchodnej siete a ešte na konci tohto roka by diskont chcel mať otvorených 400 kamenných pobočiek.

V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje ešte agresívnejšiu expanziu – do roku 2028 chce mať v Poľsku 650 predajní a do desiatich rokov až 1 000. V rámci veľkých investícií Aldi postaví aj šesť logistických centier, ktoré reťazcu pomôžu so zásobovaním gigantického portfólia.

V Nemecku skončil internetový obchod

Na prelome septembra a októbra navyše došlo na nemeckom trhu k zásadnému kroku, kedy Aldi zrušilo svoj internetový obchod. Informovali o tom viaceré tamojšie médiá. Minulý mesiac spoločnosť ukončila jeho činnosť po veľkých výpredajoch a ako hlavný dôvod uviedla to, že sa chce sústrediť na svoju hlavnú činnosť – teda maloobchod v kamenných predajniach.

Ako ďalej upozornil portál Money.pl, uzavretie tejto platformy neznamená úplné zrušenie aktivít Aldi z online priestoru. Ďalšie online služby spoločnosti, ako napríklad Aldi Talk, Aldi Reisen a Aldi Foto, zostanú k dispozícii.

Príbeh Aldi sa začal v roku 1913, keď si Anna Albrecht otvorila malý obchod s potravinami v Essene, v priemyselnom regióne Porúria. Po druhej svetovej vojne jej dvaja synovia, Karl a Theo Albrechtovci, prevzali rodinný podnik a začali ho modernizovať. Ich cieľom bolo ponúkať základné potraviny čo najlacnejšie, bez zbytočných reklám, luxusu či prebytočného tovaru.

Zaujímavosťou je, že v roku 1961 sa podnikanie bratov rozišlo a Aldi dodnes pôsobí v rámci dvoch samostatných koncernov (Aldi-Nord, Aldi-Süd, pozn. red.).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známe diskontné predajne pribudnú v ďalších regiónoch. Lidl sa rozširuje, otvorí minimálne sedem nových obchodov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac