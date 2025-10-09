Zákazníci tu už nenakúpia: Internetový obchod populárneho lacného reťazca skončil, u našich susedov hlási rekordné straty

Nemecký diskont Aldi patrí medzi najznámejšie reťazce nielen v Európe, ale aj za oceánom. Tvrdá stratégia, efektívne prevádzky a nízke ceny sú hlavné atribúty, ktoré obchodníka ženú do popredia aj na vysoko konkurenčných trhoch. V uplynulých týždňoch sa však objavili aj správy, ktoré nemusia spotrebiteľov potešiť, no v konečnom dôsledku môžu znamenať ešte väčší rast populárnej značky.
Diskont Aldi je do veľkej miery rozšírený aj na poľskom trhu, kde o zákazníkov bojuje s ďalšími úspešnými obchodníkmi ako Lidl či Biedronka. U našich severných susedov Nemci prevádzkujú viac ako 360 predajní, pričom ich počet sa má rapídne zvyšovať. Ako však upozornil portál Money.pl, reťazec na tamojšom trhu ohlásil rekordné straty.
Podľa dostupných dát sa strata vyšplhala až na 518 miliónov zlotých, čo je v prepočte viac ako 121 miliónov eur. Spoločnosť Aldi pri komunikácii tejto skutočnosti argumentovala jednorazovými účtovnými odpismi. To v praxi znamená, že firma si odpíše celú hodnotu majetku naraz – teda hneď v tom roku, keď ho kúpi, namiesto toho, aby ho odpisovala postupne počas viacerých rokov.
Tržby rástli, diskont plánuje masívnu expanziu
Ďalšie štatistiky však ukazujú, že tržby maloobchodného reťazca v Poľsku rastú a vlani presiahli hranicu štyroch miliárd zlotých. Aldi navyše plánuje u nášho suseda veľké rozširovanie obchodnej siete a ešte na konci tohto roka by diskont chcel mať otvorených 400 kamenných pobočiek.
V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje ešte agresívnejšiu expanziu – do roku 2028 chce mať v Poľsku 650 predajní a do desiatich rokov až 1 000. V rámci veľkých investícií Aldi postaví aj šesť logistických centier, ktoré reťazcu pomôžu so zásobovaním gigantického portfólia.
V Nemecku skončil internetový obchod
Na prelome septembra a októbra navyše došlo na nemeckom trhu k zásadnému kroku, kedy Aldi zrušilo svoj internetový obchod. Informovali o tom viaceré tamojšie médiá. Minulý mesiac spoločnosť ukončila jeho činnosť po veľkých výpredajoch a ako hlavný dôvod uviedla to, že sa chce sústrediť na svoju hlavnú činnosť – teda maloobchod v kamenných predajniach.
Ako ďalej upozornil portál Money.pl, uzavretie tejto platformy neznamená úplné zrušenie aktivít Aldi z online priestoru. Ďalšie online služby spoločnosti, ako napríklad Aldi Talk, Aldi Reisen a Aldi Foto, zostanú k dispozícii.
Príbeh Aldi sa začal v roku 1913, keď si Anna Albrecht otvorila malý obchod s potravinami v Essene, v priemyselnom regióne Porúria. Po druhej svetovej vojne jej dvaja synovia, Karl a Theo Albrechtovci, prevzali rodinný podnik a začali ho modernizovať. Ich cieľom bolo ponúkať základné potraviny čo najlacnejšie, bez zbytočných reklám, luxusu či prebytočného tovaru.
Zaujímavosťou je, že v roku 1961 sa podnikanie bratov rozišlo a Aldi dodnes pôsobí v rámci dvoch samostatných koncernov (Aldi-Nord, Aldi-Süd, pozn. red.).
