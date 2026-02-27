Zakázaný Sudán, život v nákladiaku aj 1 111 km na kolobežke: V Bratislave začína obľúbený festival Cestou necestou

Od 27. februára do 1. marca 2026 sa bratislavský Dom kultúry Ružinov premení na epicentrum dobrodružstva. Cestovateľský festival Cestou necestou prinesie príbehy z miest, ktoré v bežných sprievodcoch nenájdete, a zážitky, ktoré idú doslova pod kožu.
„Tento rok sme hľadali príbehy, ktoré sú autentické a silné. Nechceli sme len pekné fotky, ale reálne skúsenosti – či už ide o prežitie v separatistickom Kordofáne alebo o hľadanie vlastných limitov v horách,“ hovorí zakladateľ festivalu Michal Knitl.
Zakázaný Sudán a rituály, ktoré šokujú Európu
Jedným z najvýraznejších hostí bude Matej Peluha, ktorý sa dostal do separatistického regiónu Kordofán v Sudáne – oblasti, kam sa bežne necestuje. Porozpráva o nelegálnom prekračovaní hraníc, spánku v utečeneckom tábore aj o živote uprostred vojnového konfliktu.
Silným momentom bude aj jeho rozprávanie o kmeni Mundari v Južnom Sudáne, ktorého každodenný život je neoddeliteľne spätý s dobytkom. Rituálna očista v kravskom moči či intímny vzťah k stádam sú pre miestnych prirodzené, pre Európana šokujúce.
Úplne iný pohľad na svet prinesie Tomáš Pastierik, ktorý publikum zavedie do indických štátov Assam a Meghalaya – do regiónov, kde majú hlavné slovo ženy a kde sa rieky prechádzajú po mostoch utkaných zo živých koreňov stromov.
9 000 km v 30-ročnej dodávke aj 1 111 km na kolobežke
Festival tento rok vzdáva hold aj netradičným formám dopravy a cestovania. Matej Biľ a Júlia Kvartová (Nároční) oslávili 30. narodeniny svojho Mercedesu Sprinter 9 000 kilometrov dlhou cestou až do Iraku, cez desiatky vojenských checkpointov.
Zuzana Brichta Vokuličová sa spolu s manželom a malamutom Maxom vydala obytným nákladiakom do Uzbekistanu a Afganistanu.
Miloš „Diego“ Magula prešiel 10 000 kilometrov offroad karavanom po drsných lávových poliach Islandu.
A Veronika Jiříčková dokazuje, že dobrodružstvo nemusí začínať na druhom konci sveta – 1 111 kilometrov z Brna do Gdańska prešla na kolobežke.
4 200 km pešo a osemtisícovka po operáciách
Festival oslavuje aj silu ľudskej vôle. Róbert Černák prešiel legendárnu Pacifickú hrebeňovku naprieč USA – 4 200 kilometrov čistej vytrvalosti.
Lekárka Majka Stratilka si po dvoch náročných operáciách kolena splnila detský sen a vystúpila na osemtisícovku Manaslu.
Finále svojej epickej trilógie predstavia aj Michal Tlelka a Sofia Bočeva, ktorí pešo prešli 1 600 kilometrov naprieč Nepálom v rámci Great Himalaya Trail.
Viac než len premietanie fotiek
Cestou necestou nie je len o exotike a extrémoch. Je o komunite ľudí, ktorí si navzájom odovzdávajú skúsenosti, praktické rady a inšpiráciu vykročiť z komfortnej zóny. Svoje know-how prinesie aj Viera Orosová, ktorá má za sebou viac ako 5 000 kilometrov na cestách do Santiaga.
Po bratislavskom víkende sa festival presunie do ďalších 23 miest po celom Slovensku, takže marec bude oficiálne patriť dobrodružstvu.
Ak hľadáte odpoveď na to, prečo niekto vymení pohodlie domova za vojenské checkpointy, pijavice v džungli alebo mráz v Himalájach, príďte si ju vypočuť naživo.
