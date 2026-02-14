Peter Cmorik a jeho nehoda na javisku: Pri najvyššom tóne mu roztrhlo nohavice, spevák ukázal dôkaz

Foto: Instagram.com/petercmorikband

Jana Petrejová
Pre mnohých ide o nočnú moru.

Na javisku je zvyknutý mať všetko pod kontrolou – hlas, emócie aj pozornosť publika. Stačí však sekunda nepozornosti alebo príliš veľké nasadenie a aj skúseného umelca môže zaskočiť moment, s ktorým nepočíta ani ten najlepší scenár. Jeden večer a situácia, ktorá sa zapísala do pamäte samotnému spevákovi. Peter Cmorik sa tentoraz postaral o moment, na ktorý sa len tak nezabúda a rozhodne nešlo o spevácky výkon.

Všetko prebiehalo presne podľa plánu. Svetlá, hudba, emócie hercov, potlesk a hlas, ktorý zaplnil celý priestor. Nikto netušil, že uprostred dokonale rozbehnutého večera sa odohrá drobný moment, ktorý síce trval len okamih, no jeho dozvuky bavia samotného speváka. A keďže má bývalý víťaz speváckej šou SuperStar Peter Cmorik zmysel pre humor a dokáže sa zasmiať aj sám na sebe, o zaujímavý okamih sa podelil so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.

Humorný incident počas muzikálu

Na pódiu stál profesionál s rokmi skúseností a predsa ho prekvapilo niečo, čo sa nedá nacvičiť ani odspievať. Spevákovi sa totiž stal poriadny trapas počas jedného vystúpenia, na ktoré bude zrejme ešte dlho spomínať. Peter Cmorik sa venuje tiež herectvu a ako informovali Topky, momentálne hrá v muzikáli Rómeo a Júlia postavu mnícha Vavrinca. Má za sebou predstavenie v Považskej Bystrici, kde sa mu však stalo niečo, čo by mu nenapadlo ani vo sne.

Zatiaľ čo on do toho dal všetko a publikum si užívalo jeho spev, jedna časť jeho oblečenia to nezvládla. „Keď sa ti pri najvyššom tóne roztrhnú gate na zadku,“ napísal spevák a herec k fotografii, na ktorej drží hnedé nohavice s veľkou dierou. Fanúšikom následne objasnil, ako sa mu to mohlo stať, hoci oni si nič nevšimli.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa PETER CMORIK (@petercmorikband)

„To vie len život toto, spievam ťažkú áriu a pri poslednom vysokom tóne, keď padám na kolená, zrazu pocítim, že gate povolili. A ako držím dlhý záverečný tón a látka je v napätí, pomaly sa trhajú viac a viac. Ja viem, divák to nevidí, ale predstavte si ten pocit, nedal som nič najavo, ale ten pocit si zapamätám navždy. Pozri video,“ uviedol do popisku Peter Cmorik a okrem fotografii zverejnil aj video, kde sa mu stala nečakaná „nehoda“.

Ako na to zareagovali ostatní?

