Začínajú na cene 57-tisíc eur: Štát predáva nepotrebné byty, ich cena vás dostane. Jeden z nich sa nachádza aj v Bratislave

V registri nehnuteľného majetku štátu sa objavili rôzne typy bytov, ktoré si môžete zadovážiť za pomerne nízku sumu oproti tým, ktoré sú bežne dostupné na realitnom trhu. Ak hľadáte nové bývanie v Nových Zámkoch, v Bratislave či na Myjave, možno vás táto ponuka zaujme.

Ministerstvo financií na svojej webstránke v rámci registra nehnuteľného majetku zverejnilo ponuky na predaj bytov, ktoré by chceli predať potenciálnym záujemcom. Najlacnejší z bytov sa nachádza na Myjave, jeho rozloha je 40 m2. Váš môže byť uz za 59 600 eur v prípade, že iný záujemca nebude mať záujem ponúknuť viac. Do aukcie sa dá prihlásiť do začiatku decembra.

Výhodne vás môže vyjsť aj bývanie v meste Nové Zámky. Za 67 770 eur je v ponuke nehnuteľnosť o rozlohe 56,9 m2. Ide o 2-izbový byt, o ktorý môžete prejaviť záujem do 12. decembra.

Byt z ponuky rezortu financií si môžete zadovážiť aj v Bratislave. Ide o 2-izbovú nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v mestskej časti Lamač. Podlahová plocha bytu je 75 m2. Cena začína na sume 126 700 eur, uchádzať sa oň môžete do 22. decembra.