Záchrankovým tendrom to nekončí: Šutaj Eštok stopol miliónové výzvy po tom, čo opozícia upozornila na sporné prepojenia

Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dal pokyn podpredsedovi vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), aby pozastavil sporné inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Šutaj Eštok to uviedol na sociálnej sieti.
„Dal som pokyn podpredsedovi vlády Petrovi Kmecovi na okamžité pozastavenie a preverenie inovačných výziev, pri ktorých vznikli pochybnosti. Musí byť úplne jasné, že celý proces prebehol transparentne, odborne a bez akýchkoľvek vplyvov,“ napísal Šutaj Eštok.
Podľa opozície peniaze dostávajú sponzori Hlasu
Na kontroverzné vyhodnotenie výziev poukázali viacerí opoziční poslanci. Peniaze boli podľa nich prideľované sponzorom strany Hlas-SD či garážovým firmám. Štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová opakovane kritiku odmietla.
Voči zaťahovaniu do politického boja medzi opozíciou a koalíciou sa ešte v stredu (12. 11.) ohradila aj spoločnosť Grizzly Capital, ktorá mala dostať tri milióny eur, no je podľa opozičného Progresívneho Slovenska majetkovo aj personálne prepojená s firmou, ktorá patrí k sponzorom Hlasu-SD.
