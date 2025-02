Zachránil život mačke, teraz čelí vyšetrovaniu: Veterinár, ktorý operoval svojho domáceho miláčika, môže prísť o prácu

Lekár z talianskeho mesta Aosta sa dostal do problémov, keď použil nemocničné zariadenie na záchranu svojho domáceho maznáčika. Mačka spadla zo šiesteho poschodia a lekár ju zachránil röntgenom a operáciou. Teraz čelí vyšetrovaniu v dôsledku možného porušenia pravidiel.

Gianluca Fanelli, intervenčný rádiológ z nemocnice Parini v Aoste, sa dostal do konfliktu s miestnymi zdravotníckymi úradmi po tom, ako použil nemocničné vybavenie na svoju mačku Athenu. Ako uvádza TN Nova s odvolaním sa na portál Today, mačka spadla z okna na šiestom poschodí a bez včasného zásahu by podľa slov jej majiteľa-veterinára neprežila.

Fanelli sa rozhodol okamžite konať a vzal svoju mačku do nemocnice, kde pracuje. Najprv jej vykonal röntgenové vyšetrenie a potom vykonal operáciu, ktorá ju zachránila. Mačka začala opäť dýchať a jej stav sa začal postupne zlepšovať.

Vyšetrovanie pre použitie nemocničného vybavenia

Aj keď lekár tvrdí, že konal v prospech zvieraťa, miestne zdravotnícke úrady zahájili interné vyšetrovanie. Fanelli čelí disciplinárnemu konaniu a hrozí mu, že bude vyšetrovaný pre spreneveru za použitie nemocničného vybavenia mimo pracovnej doby. Lekár sa háji tým, že vedel, že iba včasný zásah môže mačke zachrániť život. „Som intervenčný rádiológ a vedel som, že ju môžem iba takto zachrániť,“ uviedol vo svojom vyhlásení.

Názory verejnosti sa líšia

Prípad vyvolal širokú diskusiu verejnosti. Niektorí ľudia podporujú lekárov zásah, považujú ho za správne rozhodnutie, ktoré viedlo k záchrane života zvieraťa. Iní však kritizujú porušenie pravidiel, ktoré zakazujú vstup zvierat do nemocníc, a využitie vybavenia určeného pre ľudských pacientov.

Esprimiamo piena solidarietà al dott. Gianluca Fanelli, il radiologo di Aosta indagato per aver salvato la vita alla sua gatta Athena sottoponendola a TAC e drenaggio toracico presso l’ospedale in cui lavora 👇https://t.co/KM82SjsIs7 — LNDC Animal Protection (@lndc_italia) February 5, 2025

Fanelli sám tvrdí, že keby neurobil všetko pre záchranu svojej milovanej mačky, nikdy by si to neodpustil. „Keby mačka zomrela, nikdy by som si to neodpustil, najmä kvôli deťom, ktoré ju milujú,“ dodal lekár.