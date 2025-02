Dal si vyrobiť protézy, aby mohol chodiť po štyroch a žuť trávu: Muž sa rozhodol, že sa stane kozou

Život v meste dokáže byť niekedy poriadne hektický. Ráno sa každý ponáhľa plniť si povinnosti, po škole či po práci sa zas vždy nájde milión ďalších vecí, ktoré treba vybaviť. Muž žijúci v Londýne sa ale rozhodol, že potrebuje trochu spomaliť. Stal sa preto na istý čas kozou vo švajčiarskych Alpách.

Ako informuje Mail Online, Thomas Thwaites bol už unavený z každodenného londýnskeho zhonu. Namiesto toho, aby sa na chvíľu presťahoval na vidiek, rozhodol sa rovno na pár dní splynúť s kozami na pasienkoch v Alpách. V tom čase 35-ročný muž to bral natoľko vážne, že si nechal vyrobiť aj špeciálne protézy na ruky a nohy, aby sa mohol pohybovať po štyroch a ku kozám sa priblížil čo najviac. Na telo si pripevnil aj falošný žalúdok, ktorý mu umožnil „kŕmiť sa“ trávou.

Thomas vysvetlil, že tento krok podnikol preto, aby vystúpil zo svojej komfortnej zóny a zažil život z trochu inej perspektívy. Priznáva ale, že nie všetky kozy boli priateľské a ochotné jeho úsilie akceptovať. Thomas ale experiment považuje za úspech a myslí si, že na jeho konci ho časť kôz prijala ako súčasť stáda. „Ľudia mi hovorili, že mi preskočilo a som blázon, ja som však mal už všetkého dosť a potreboval som pauzu,“ vysvetľuje Thomas.

Dodáva, že v čase, keď sa rozhodol pridať ku kozám, nemal prácu a mal mnoho problémov v osobnom živote. Každodenný život mu pripadal veľmi stresujúci. Jedného dňa, keď videl v meste človeka na prechádzke so psom, pomyslel si, aké skvelé by bolo stať sa na chvíľu zvieraťom. Zvažoval, že sa na psa naozaj pokúsi premeniť, nepáčila sa mu ale predstava, že by musel jesť mäso.

Pohrával sa tiež s myšlienkou, že sa stane slonom. Dospel ale k záveru, že slony zápasia s podobnými problémami ako ľudia, tiež sú občas smutné a týkať sa ich môže aj posttraumatický stres. Zdalo sa teda, že stať sa kozou je ideálnym riešením.

Po tom, ako Thomas požiadal o univerzitný grant na štúdium psychológie kôz, vyhľadal chovateľa kôz v dedine Wolfenschiessen vo Švajčiarsku. Ten bol ochotný prijať ho do svojho stáda. Thomas priznáva, že to neraz bolo veľké utrpenie. Občas sa nedokázal udržať na nohách a prežúvanie trávy taktiež nie je práve najväčším pôžitkom. Navyše, kozie rohy môžu byť poriadne nebezpečné, ak sa zviera rozhodne na niekoho zaútočiť.

Po istom čase Thomas dospel k záveru, že aj kozy majú ťažký život. Zdá sa teda, že stres je súčasťou života všetkého, čo je nažive. Kozy sú však podľa muža lepšie ako ľudia a jednoducho len žijú v prítomnosti. Sú ukážkou toho, že aj ľudia by si viac mali užívať prítomný moment. Za šťastie považuje, že si v stáde našiel aj spriaznenú dušu, jedna z kôz ho totiž všade prenasledovala.

