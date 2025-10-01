Začal sa generálny štrajk v Grécku: Takto to tam teraz vyzerá. Ľudia protestujú proti 13-hodinovému pracovnému času

Atény dnes zažijú rozsiahly jednodňový generálny štrajk namierený proti pripravovaným zmenám v Zákonníku práce. Od stredajšieho rána (1. 10.) sú úplne odstavené vlaky, trajekty aj taxislužby.
Protest zorganizovali najväčšie grécke odborové zväzy zo štátneho i súkromného sektora. Nesúhlasia s vládnym plánom, ktorý má umožniť rozšírenie pracovného času až na 13 hodín denne pre zamestnancov s jedným alebo dvoma pracovnými pomermi. Informovala STVR na základe správy ČTK.
Podľa gréckeho ministerstva práce by sa nová legislatíva mala schvaľovať ešte v priebehu októbra.
„Hovoríme nie 13-hodinovému pracovnému dňu. Pracovný čas nie je tovar. Je to náš život,“ uviedla podľa agentúry Reuters pred štrajkom odborová organizácia GSEE.
Celonárodný štrajk má výrazne narušiť bežné fungovanie v Grécku. Výpadky služieb sa očakávajú na vládnych aj mestských úradoch, v nemocniciach a školách, pričom najviac postihnuté budú mestská doprava, železnice, prístavy a trajekty.
Nový zákon výrazne mení súčasnú legislatívu
Podľa portálu Greekreporter návrh zákona s názvom „Spravodlivá práca pre všetkých“ obsahuje 88 článkov a zásadne mení pravidlá individuálneho pracovného práva. Po novom sa má tzv. referenčné obdobie, teda časový rámec, v ktorom sa môžu rozložiť odpracované hodiny, pohybovať od jedného týždňa až po dvanásť mesiacov.
V praxi to znamená, že ak zamestnanec (v prípade neexistencie odborov či zamestnaneckej rady) súhlasí, zamestnávateľ môže určovať pracovný čas buď každý týždeň nanovo, alebo aj v dlhších blokoch.
Pracovať by sa mohlo až 13 hodín denne
Zákonník zároveň upravuje aj pravidlá pre nadčasy. Podľa nových ustanovení môže pracovník na základe dobrovoľnej dohody odpracovať až 13 hodín denne, pričom za nadčasy by mal dostať 40-percentný príplatok.
Limity na týždenný aj ročný počet odpracovaných hodín zostávajú zachované a zamestnanci majú mať výslovne zaručenú ochranu pred prepustením, ak odmietnu nadčasy.
Napriek tomu však nový zákon umožňuje, aby pri jednom zamestnávateľovi pribudli až štyri nadčasové hodiny denne.
