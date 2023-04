Za používanie Waze či Google Maps môžete dostať pokutu. Táto jedna funkcia vám môže u policajtov zavariť

Je úplne prirodzené, že sa šoféri predovšetkým v zahraničí orientujú prostredníctvom navigačných systémov. Na tom nie je vôbec nič zlé, no najmä v cudzích krajinách je potrebné si naštudovať tamojšiu legislatívu. Jedna z funkcií, ktorú ponúkajú prakticky všetky navigácie, vám môže zapríčiniť pokutu.

Pokuta za hlásenie radarov

Hlásenie aktuálnej dopravnej siuácie, najkratšie trasy, ale aj radary. To všetko nám navigácie zvyknú pri používaní ukazovať. Kým na Slovensku si môžeme aplikácie užívať so všetkými funkciami, napríklad v Nemecku by ste mohli obdržať pokutu až do výšky 75 eur. Ako informuje portál TopSpeed, problémom je práve funkcia, ktorá nás upozorňuje na kontrolné radary a policajné hliadky.

Okrem Nemecka majú takúto legislatívu aj ďalšie štáty a ak sa teda chystáte na autotrip po Európe, odporúčame si vašu trasu naštudovať. Kým doteraz sa policajti zameriavali skôr na hardvérové anti-radary, na podobnom princípe fungujú aj navigačné aplikácie a strážcovia zákona evidentne pokutujú aj tie. Ako príklad sa v článku uvádza vodič, ktorý vo februári na nemeckých cestách obdržal pokutu 100 eur za to, že jeho spolujazdec takúto aplikáciu používal.

Európa zatiaľ nemá v tomto smere jednotné zákony, no zhoduje sa pri problematike takzvaných rušivých anti-radarov. Zariadenia, ktoré rušia signál policajných radarov, sú zakázané prakticky všade a rozdiely sú len vo výške pokút. Ako uvádza TopSpeed, na Slovensku vás môžu pokutovať do výšky 300 eur, no v Luxembursku by ste okrem 5-tisícovej pokuty mohli skončiť vo väzení.