Aké počasie bude cez Veľkú noc? Najprv ako na „Vianoce“, potom sa ale môžeme tešiť na oteplenie

Tohtoročný apríl je zatiaľ veľmi chladný a podobné to bude aj dnes. Počasie na Slovensku budú v stredu ovplyvňovať dva tlakové útvary. Tlaková výš so stredom nad Škandináviou a tlaková níž so stredom nad čiernomorskou oblasťou, uvádza iMeteo.

Chladné dni

Práve medzi nimi dvoma k nám bude od severu až severovýchodu pokračovať prílev studeného, pôvodom arktického, vzduchu.

Streda tak prinesie premenlivú, prechodne miestami až veľkú oblačnosť. Výnimočne treba počítať s prehánkami, ktoré ak sa vyskytnú, tak budú prevažne snehové. Maximálna denná teplota dnes vystúpi v rozmedzí od +5 °C do +10 °C. Na severe bude chladnejšie, a to od 0 °C do +5 °C. Oproti dlhodobému priemeru tak budú teploty stále veľmi nízke. Miestami aj o viac ako 7 °C.

Pocit chladu bude umocňovať aj vietor. Očakáva sa, že bude fúkať zo severu s rýchlosťou 3 až 9 m/s, na juhovýchode ojedinele okolo 11 m/s, v nárazoch až okolo 15 m/s, čo je približne 55 km/h.

Teplejšie počasie

Štvrtok pred Veľkou nocou má pomenovanie ako „zelený“, ale čo sa počasia týka, bude paradoxne skôr biely. Sviatočné dni tak u nás začnú počasím, ktoré bude pripomínať skôr Vianoce než Veľkú noc.

Avšak oteplenie môžeme očakávať začiatkom ďalšieho týždňa. V pondelok by teplota mohla vystúpiť aj na +13 °C, v utorok ešte o dva stupne viac a podobne by malo byť aj nasledujúce dni v budúcom týždni.