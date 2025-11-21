Sen sa stal skutočnosťou: Z Bratislavy odletelo prvé lietadlo do Košíc, celé to trvalo asi hodinu. Mnohým to uľahčí život

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321.

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila v piatok slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

Prvý ranný let smeroval z Bratislavy do Košíc. Možnosť následne odletieť z Košíc do Bratislavy využilo 233 cestujúcich, čo predstavuje vyše 97-percentnú obsadenosť. Informovalo o tom košické letisko. Cesta z Bratislavy do Košíc by mala podľa webu SkyScanner trvať približne hodinu, no samotné lietadlo je vo vzduchu pravdepodobne kratšie.

Ľudia ušetria čas

„Som rád, že som dnes splnil sľub a naše dve najväčšie mestá po vyše šiestich rokoch opäť spája letecké spojenie. Považujem ho za rýchlu a bezpečnú možnosť, ako sa dostať z jedného konca našej krajiny na druhý,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Letecké prepojenie Bratislavy a Košíc podľa letiska a dopravcu výrazne skracuje cestovný čas medzi západným a východným Slovenskom, čím podporuje obchodné cesty, rodinné návštevy aj cestovný ruch v oboch smeroch. „Dnešný inauguračný let medzi Bratislavou a Košicami predstavuje kľúčový krok k zlepšeniu domácej leteckej konektivity a sme radi, že môžeme byt súčasťou tohto vývoja,“ povedal manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó.

Význam spojenia s menej ako hodinovým letom zvýraznil riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak. „Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku – nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny,“ povedal.

Prínos linky pre mesto Košice, Košický kraj aj celé východné Slovensko ocenili aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac