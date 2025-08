Za opotrebované ubytovanie zaplatil 111 eur: Čech navštívil „slovenské Tahiti“, toto ho prekvapilo

Slovensko disponuje mnohými krásnymi miestami, ktoré stoja za zmienku. Niečo o tom vie aj Čech Pan Plešatý, ktorý v minulosti preskúmal Tatralandiu a teraz sem zavítal opäť. Tentoraz sa rozhodol pozrieť sa na miesto, ktoré vraj pripomína svetový dovolenkový rezort.

Opotrebované a lepkavé ubytovanie

Youtuber, ktorého ľudia poznajú ako Pana Plešatého, opäť zavítal na Slovensko, tentoraz k Seneckým jazerám. Údajne sa im hovorí aj „slovenské Tahiti“. Dokonca aj na webe ubytovania, pre ktoré sa rozhodol, sa píše, že tu človek zažije najkrajšiu dovolenku na Slovensku. Napriek tomu, že podľa jeho hodnotenia samotné ubytovanie vskutku za najkrajšie označiť nemožno.

Nábytok pôsobil, že už má niečo za sebou a v izbe bolo počuť každú konverzáciu z tých susedných. Pan Plešatý zhodnotil, že takmer všetko, na čo siahol, bolo opotrebované, v kuchyni zas nie práve najčistejšie a nepríjemne lepkavé. Na mnoho vecí nebol podľa neho práve najpríjemnejší pohľad, či už na zničený stôl na terase alebo na nechutne pôsobiaci držiak na dávkovač mydla v kúpeľni.

Nie práve najlepšie vyzerala aj sprchová hlavica. Čakal vraj niečo horšie, no zažil už aj čistejšie ubytovania a celkovo sa mu izba príliš nepozdávala. Aby ale ubytovaniu celkom nekrivdil, zhodnotil, že posteľná bielizeň aj chladnička boli naozaj čisté.

Toto ho prekvapilo

Prekvapilo ho upozornenie pri check-ine, že je potrebné dávať si pozor na osobné veci, pretože sa tam v poslednom čase rozmohli krádeže. Za jednu noc zaplatil niečo málo vyše 111 eur, pričom priznal, že ide o jedno z drahších miest v okolí a navyše bez raňajok. Nachádza sa však len minútu chôdze od pláže.

Poukázal na to, že cena v danom ubytovaní sa pohybuje po celé leto v priemere na sume okolo 3 000 českých korún (122 eur na noc pre dve osoby). V okolí Seneckých jazier sa ľudia neraz rozhodnú aj pre stanovačku. Youtuber ale prekvapene skonštatoval, že uprostred júla tam bolo pomerne mŕtvo a len hŕstka ľudí. Zdá sa teda, že najlepšie časy, čo sa návštevnosti týka, má toto miesto už asi za sebou.

Čo sa hotela týka, hodnotí, že za rovnaké peniaze, ba dokonca za ešte menej (103 eur na noc), si človek môže zaobstarať aj ubytovanie v naozaj peknom a čistom 4-hviezdičkovom hoteli, ktorý je taktiež priamo pri brehu Seneckých jazier.

Pivo za 2,20 eura

Počas prechádzky okolo jazier si doprial aj čapovaného Zlatého bažanta, malý pohár ho vyšiel na 1,70 eura. Za veľké pivo pýtajú v budete 2,20 eura. Vyprážaný syr s hranolčekmi stojí 10 eur a hotdog 2,50 eura. Jedna z pláží podľa neho tak trochu vyzerá, akoby sa človek naozaj preniesol do Karibiku.

Nájdete tu bufety, reštaurácie a vo vode sa môžete vyblázniť na nafukovačke. Nachádzajú sa tu dokonca aj chatky, ktoré by mali vyzerať ako vystrihnuté z dovolenkového katalógu. Pan Plešatý priznal, že by sa tam veľmi rád ubytoval, no nepodarilo sa mu to a aj počas jeho návštevy boli obohnané páskou a pôsobili opustene.