Za noc zacvakáte len 13 eur: Našli sme brutálne lacné letenky, na obľúbený ostrov si už o pár dní zaletíte za pár šupov

Leto je v plnom prúde a konečne sa k nám vracajú vysoké teploty, čo znamená, že môžeme opäť vyťahovať plavky a vybehnúť na kúpalisko či k jazeru. No ak túžite po mori, máme pre vás riešenie. Aj keď letenky môžu byť takto na poslednú chvíľu šialene drahé, dajú sa nájsť destinácie, kam si stále zaletíte za pár eur. Ak neveríte, my sme pre vás jednu takú objavili.
Jednosmerné letenky do mestečka Alghero na Sardínii si môžete uchmatnúť od 25 eur, a to aj v dvoch augustových termínoch, konkrétne 11. a 12. Takže na dovolenku môžete vyraziť už o pár dní a za sumu, ktorá nezruinuje váš rozpočet.
Za rovnakú cenu ich nájdete aj na september alebo október, no ak by ste si chceli vychutnať horúce talianske leto, máte tú možnosť.
Pod 100 eur tam aj späť
Čo sa týka cien spiatočných leteniek, na tento mesiac ich zoženiete aj za príjemných 88 eur, napríklad ak vyrazíte 12. augusta a budete dovolenkovať do 21. augusta. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair priamo z Bratislavy a let trvá dve hodiny.
Ak pri cenách leteniek na leto váhate a zdajú sa vám vysoké, pamätajte, že v tejto chvíli sa prakticky všetko pod 100 eur oplatí.
Lacné ubytovanie? Zoženiete, ale…
A ak máte obavy, v akých cenách sa bude pohybovať ubytovanie, ak sa dokážete uskromniť a nepotrpíte si na luxus, v tomto termíne začínajú ponuky na platforme Booking na 246 eurách pre dve osoby, čo vychádza na približne 13,60 eura na noc, čo nie je vôbec zlé.
Samozrejme, ak hľadáte apartmán alebo hotel priamo na pláži, priplatíte si.
