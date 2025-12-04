Za jedlo zaplatili 105 eur, nazývajú ho odpadkami: Na reštauráciu kontroverzného Salta Baeho ľudia hromžia

Viacerí zákazníci, ktorí v uplynulých týždňoch navštívili reštauráciu Nusr-Et v Londýne, nešetria kritikou. Za touto značkou stojí turecký šéfkuchár prezývaný Salt Bae, ktorý má na svojom konte viacero kontroverzií. Napriek tomu je návšteva jeho podnikov pre mnohých fanúšikov zážitkom. Títo však spokojní domov jednoznačne neodchádzali.
Na TripAdvisore sa za posledné tri mesiace objavilo niekoľko mimoriadne kritických recenzií návštevníkov, ktorí sa vybrali najesť do reštaurácie Nusr-Et v Londýne a nedostali, čo očakávali.
„Úplne príšerné, opustené miesto. Personál bol drzý a bez štipky skúseností,“ stojí v jednej z nich, pochádzajúcej z októbra. „Musel som vyskúšať túto superhviezdnu reštauráciu aspoň raz v živote. Bolo to absolútne sklamanie. Dostal som mäso, aké nájdete kdekoľvek inde, ceny sú nezmyselné a je cítiť úpadok,“ dodal niekto ďalší. V inej zo skúseností stojí, že ľudia dostali namiesto jedla „odpadky“.
V minulosti sa už viackrát skloňoval londýnsky podnik v súvislosti s problémami a kritikou od zákazníkov. No aj pri ďalších reštauráciách značky Salta Baeho sa objavili nahnevané reakcie od ľudí.
Sťažnosti na obsluhu aj jedlo
V septembri v recenziách istanbulského podniku vyskočila účtenka aj s popisom skúseností zákazníkov. „Obsluha bola hrozná, jedlo preceňované a vyslovene zlé, a čašník začal upratovať stôl ešte predtým, než sme dojedli. Pri absurdných cenách, ktoré si účtujú, ide len o ťahanie peňazí – Salt Bae sa zjavne len snaží rýchlo zarobiť. Vyhnite sa tomu za každú cenu, omnoho lepší zážitok by ste mali v podnikoch McDonald’s alebo Domino’s.“
Návštevník priložil fotografiu jedla, ktoré dostal – hamburger s hranolčekmi, a taktiež účtenku. Na nej je vidieť, že za Nusr-Et hamburger zaplatili 850 tureckých lír, čo je v prepočte aktuálne 17 eur, dali si aj iný druh hamburgera za 950 tureckých lír, teda asi 19 eur, steak za 2500 tureckých lír, čo môžeme premeniť na 50 eur, alebo kolu za 150 tureckých lír, čo sú približne 3 eurá.
Dokopy aj s prílohami a so servisným poplatkom za jedlo zaplatili 5205 tureckých lír, čo je okolo 105 eur. Za dva hamburgery a steak to na dnešnú dobu nemusí byť veľa, keďže však odchádzali domov sklamaní, je pochopiteľné, že ich suma rozhorčila.
Nahlásiť chybu v článku