Za jedlo zaplatili 105 eur, nazývajú ho odpadkami: Na reštauráciu kontroverzného Salta Baeho ľudia hromžia

Ilustračné foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Salt Bae
Vraj sa lepšie najedli vo fastfoode.

Viacerí zákazníci, ktorí v uplynulých týždňoch navštívili reštauráciu Nusr-Et v Londýne, nešetria kritikou. Za touto značkou stojí turecký šéfkuchár prezývaný Salt Bae, ktorý má na svojom konte viacero kontroverzií. Napriek tomu je návšteva jeho podnikov pre mnohých fanúšikov zážitkom. Títo však spokojní domov jednoznačne neodchádzali. 

Na TripAdvisore sa za posledné tri mesiace objavilo niekoľko mimoriadne kritických recenzií návštevníkov, ktorí sa vybrali najesť do reštaurácie Nusr-Et v Londýne a nedostali, čo očakávali.

Viac z témy Salt Bae:
1.
Salt Bae potichu zatvoril päť reštaurácií, v Európe sa borí so zlými recenziami. Má biznis plán slávneho šéfkuchára trhliny?
2.
Tri steaky za 1 336 eur: Za večeru v reštaurácii kontroverzného Salta Baeho zaplatili 100-tisíc, väčšinu minuli na alkohol
3.
Salt Bae predáva jedlo za 800 eur, no vypol kúrenie: Z kontroverznej „predraženej“ reštaurácie sa šíri ďalší škandál
Zobraziť všetky články (20)

„Úplne príšerné, opustené miesto. Personál bol drzý a bez štipky skúseností,“ stojí v jednej z nich, pochádzajúcej z októbra. „Musel som vyskúšať túto superhviezdnu reštauráciu aspoň raz v živote. Bolo to absolútne sklamanie. Dostal som mäso, aké nájdete kdekoľvek inde, ceny sú nezmyselné a je cítiť úpadok,“ dodal niekto ďalší. V inej zo skúseností stojí, že ľudia dostali namiesto jedla „odpadky“.

Ilustračná foto: interez.sk

V minulosti sa už viackrát skloňoval londýnsky podnik v súvislosti s problémami a kritikou od zákazníkov. No aj pri ďalších reštauráciách značky Salta Baeho sa objavili nahnevané reakcie od ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predražené bežné jedlo a duchom neprítomní čašníci: Navštívili sme kritizovanú reštauráciu kuchára Salt Bae v…

Sťažnosti na obsluhu aj jedlo

V septembri v recenziách istanbulského podniku vyskočila účtenka aj s popisom skúseností zákazníkov. „Obsluha bola hrozná, jedlo preceňované a vyslovene zlé, a čašník začal upratovať stôl ešte predtým, než sme dojedli. Pri absurdných cenách, ktoré si účtujú, ide len o ťahanie peňazí – Salt Bae sa zjavne len snaží rýchlo zarobiť. Vyhnite sa tomu za každú cenu, omnoho lepší zážitok by ste mali v podnikoch McDonald’s alebo Domino’s.“

Návštevník priložil fotografiu jedla, ktoré dostal – hamburger s hranolčekmi, a taktiež účtenku. Na nej je vidieť, že za Nusr-Et hamburger zaplatili 850 tureckých lír, čo je v prepočte aktuálne 17 eur, dali si aj iný druh hamburgera za 950 tureckých lír, teda asi 19 eur, steak za 2500 tureckých lír, čo môžeme premeniť na 50 eur, alebo kolu za 150 tureckých lír, čo sú približne 3 eurá.

Dokopy aj s prílohami a so servisným poplatkom za jedlo zaplatili 5205 tureckých lír, čo je okolo 105 eur. Za dva hamburgery a steak to na dnešnú dobu nemusí byť veľa, keďže však odchádzali domov sklamaní, je pochopiteľné, že ich suma rozhorčila.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac