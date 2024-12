Tri steaky za 1 336 eur: Za večeru v reštaurácii kontroverzného Salta Baeho zaplatili 100-tisíc, väčšinu minuli na alkohol

103-tisíc. Viete si predstaviť, čo všetko by ste si dopriali, pokiaľ by vám takáto sumička len tak ležala niekde na sporiacom účte? Mnohí z nás by si za také peniaze kúpili dom, iní by siahli po investovaní či luxusnej ceste okolo sveta.

Pre porovnanie, v roku 2024 je podľa informácií z portálu Finančný kompas priemerná slovenská mzda 1 485 eur mesačne, tá minimálna zase 750 eur. To znamená, že na takúto večeru by sme si museli odložiť celý priemerný zárobok za 69 mesiacov – alebo, že by sme na takúto večeru zo slovenského platu šetrili takmer 6 rokov. Pokiaľ by ste si chceli za takúto večeru zaplatiť, pričom dostávate minimálnu slovenskú mzdu, trvalo by vám to 137 mesiacov, alebo takmer 11 a pol roka.

Večera za cenu jedného bytu

A predsa existujú ľudia, ktorí si takúto sumu nechajú vyúčtovať za jedinú luxusnú večeru. Presne toľko peňazí nechal totiž nedávno zákazník v kontroverznej reštaurácii niekdajšej internetovej hviezdy, v podniku Salta Baeho, ktorý je preslávený svojimi astronomickými cenami.

Podľa portálu Unilad, ktorý tvrdí, že celá večera stála 103-tisíc eur, mal zákazník v účtenke uvedené aj také položky (pokiaľ sa orientujeme prevodom z dolára na euro), akými sú hranolčeky za 12,41 eura, či tri „zlaté steaky“, podpisový produkt Salta Baeho, ktoré spolu vyšli na približne 1 336 eur.

Cenu za večeru vyšvihol alkohol – štyri kokteily porn star martini za 124 eur, dve fľaše luxusného vína Chateau Petrus 2009, ktoré stáli 51 473 eur, jedna fľaša Petrus 2011 za 16 903 eur, či päť dvojitých pohárov exkluzívneho koňaku Louis XIII v cene 7 162 eur.

Ako dezert si stôl vybral Nusretovu pozlátenú baklavu. Tá hosťom veľmi chutila – objednali si ju až jedenásťkrát a k šeku prihodila sumu 1 193 eur. K tomu celému hostia nechali obslužné vo výške 23 400 eur.

My v redakcii interez sme bloček prerátali z dirhamov, pričom výsledná cena sa od informácií z portálu Unilad o trochu líšila, a večera podľa nášho výpočtu vyšla hostí na 95 671,20 eura. To je o pár tisíc menej, než informoval Unilad, ktorý uviedol, že večera vyšla hostí na 108-tisíc dolárov. Tento rozdiel môže byť spôsobený zaokrúhľovaním či iným kurzom. Pravdou však zostáva, že ani jedna z týchto súm nepôsobí v žiadnom svetle prijateľne.

Výslednou sumou sa nezabudol pochváliť samotný Salt Bae na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, pričom k nemu pripísal frázu: Money comes money goes. My nemôžeme nesúhlasiť. Čo si o takomto prístupe k financiám myslíte vy?