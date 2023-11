Predražené bežné jedlo a duchom neprítomní čašníci: Navštívili sme kritizovanú reštauráciu kuchára Salt Bae v Londýne

Nusret Gökce, ktorého ale mnohí poznajú pod prezývkou „Salt Bae“, v súčasnosti patrí medzi najznámejšie postavy gastronomického sveta. Jeho reštaurácie nájdete v Istanbule, Ankare, Dubaji, Abu Dhabí, Londýne, Miami, Las Vegas, Beverly Hills, ale aj v New Yorku či na Mykonose. Slávny kuchár sa však často nestretáva s najpozitívnejšou spätnou väzbou a dôkazom je práve londýnska prevádzka, ktorú sme sa rozhodli navštíviť.

Predražené jedlo, drzá obsluha, zlé služby

Ak sa lepšie pozrieme na hodnotenie prevádzky Nusr-Et v Londýne, tak zistíme, že na Google má pri 1 313 recenziách 2,9 hviezdičky z 5, pričom na portáli TripAdvisor jej 300 používateľov priemerne udelilo hodnotenie iba 2,5 boda z 5. Zákazníci najčastejšie vyčítajú podniku zlú kvalitu jedla, vysoké ceny, nepríjemnú obsluhu a vo všeobecnosti ich celkový zážitok nie je pozitívny.

V článku sa dozviete aj: ako vyzerala naša návšteva populárnej reštaurácie;

ako sa k nám správali čašníci;

aká bola kvalita jedla a čo sme si objednali;

koľko sme za obed zaplatili.

„Hrozný servis, cítil som sa ako treťotriedny občan,“ píše jeden z nespokojných zákazníkov. „Nemíňajte svoje peniaze na toto hrozné miesto, choďte radšej do McDonaldu,“ uvádza ďalší. „Priemerné jedlo je predražené, reštaurácia nemá žiadnu atmosféru, personál s falošným úsmevom vôbec nezaujímate. Celkovo mi to prišlo veľmi neprofesionálne, navyše keď niekde platíte toľko peňazí,“ podelil sa o svoje dojmy v Google recenzii ďalší klient.

My sme sa preto rozhodli výlet do Londýna spojiť s návštevou neslávne známej reštaurácie populárneho šéfkuchára a na vlastnej koži zistiť, či je všetko skutočne tak zlé, ako popisujú nahnevaní zákazníci.

Prichádzame do reštaurácie

Londýnska prevádzka Nusr-Et sa nachádza v lukratívnej lokalite neďaleko obľúbeného Hyde Parku a nebolo náročné ju nájsť. Keďže sme sa rozhodli reštauráciu navštíviť v nedeľu počas obeda, vopred sme si na webovej stránke vytvorili rezerváciu. Pri bookovaní stolu musíte do systému zadať aj vašu kreditnú kartu a to v prípade, že by ste chceli rezerváciu menej ako 48 hodín pred uvedeným termínom zrušiť. Penále je 50 eur na osobu.

V nedeľu krátko po 12-tej hodine je centrum Londýna preplnené ľuďmi a my sa pomedzi nich dostávame do nášho cieľa. Exteriér reštaurácie vyzerá moderne a pred ňou nás víta muž, ktorý nás mávnutím ruky posiela na recepciu, kde už stál starší pán v obleku. Na miesto sme dorazili približne o 20 minút skôr, no s touto skutočnosťou nebol žiadny problém a milý uvádzač nás zaviedol k nášmu stolu.

Prvý dojem bol veľmi pozitívny a usadení za čistým stolom sme sa začali rozhliadať po prevádzke. Okrem nás boli obsadené ešte 3-4 stoly, pričom drvivá väčšina reštaurácie bola prázdna a to aj napriek tomu, že išlo o nedeľný obed. Na druhej strane, ľudia tu možno preferujú viac večere, takže v tomto smere to hodnotiť nejdeme. Naša čašníčka za nami prišla hneď po usadení a dala nám inštrukcie k menu – pomocou telefónov sme si ho načítali cez QR kód a objednali si minerálku.

Špeciálna obedová ponuka

Pri pohľade na menu nás, pochopiteľne, najviac zaujali pochúťky priamo z grillu, ktorých cena sa pohybuje od 50 libier (57 eur), až do astronomických 680 libier (782 eur). Ako najlepšia alternatíva sa však javila špeciálna obedová ponuka, ktorá zahŕňala okrem hlavného jedla aj predjedlo a dezert. Pri tejto príležitosti by sme tak vedeli vyskúšali viacero chodov. Po približne 5 minútach sa nás čašníčka prišla opýtať na náš výber (objednávali sa všetky 3 chody naraz, pozn. red.).

Ako predjedlo sme si vybrali Nusretovo špeciálne sushi, ako hlavný chod hovädzie mäso so syrom a burger. Na ukončenie gastronomického zážitku sme zvolili tradičnú tureckú zmrzlinu a baklavu. Tieto tri chody nás vyšli 40 libier na osobu (46 eur). K tomu sme si objednali aj „Nusretovu“ limonádu, ktorá stála 10 libier (11,50 eura), za minerálku sme dali 4 libry (4,60 eur).

Prvý chod nášho obeda sme mali na stole za 7 minút. Špeciálne sushi pozostávalo z wagyu mäsa (jedno z najdrahších na svete, pozn. red.), ryže, roztopeného parmezánu a avokádového krému. Na tanieri sme dostali 3 takéto guličky, ktoré odporúčame všetkými desiatimi. Predjedlo bolo skutočne jednoduché, chutné a áno, svojim spôsobom aj špeciálne, nakoľko sme sa s takouto kombináciou doposiaľ nikde nestretli.

Hlavný chod, dezert a opletačky s limonádou

Prvý menší „zádrhel“ sme vnímali pri objednanej limonáde. Tú sme totiž ani po dojedení predjedla na stôl nedostali. Po takmer prázdnej reštaurácii sa pohybovalo približne 8 čašníkov a manažér, takže sme to hneď nahlásili a o nápoj požiadali opätovne. Takmer 12-eurovú, pol litrovú limonádu, nám priniesli spolu s hlavným chodom približne 15 minút po dojedení prvého chodu.