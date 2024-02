Salt Bae predáva jedlo za 800 eur, no vypol kúrenie: Z kontroverznej „predraženej“ reštaurácie sa šíri ďalší škandál

Preslávený kuchár Salt Bae svojou reštauráciou v Londýne vyvolal už množstvo kontroverzií. Navštívili sme ju preto aj my a ako to vyzeralo, dozviete sa v tomto článku. Škandál spôsobili recenzie nahnevaných zákazníkov, ktorým sa nepáčil pomer kvality a ceny jedál, ktoré tu dostali. Mnohí hovorili, že je predražená, na čo však zareagovala a priniesla napríklad lacné obedové menu. Podnik okrem toho pristúpil k ďalšiemu kroku, ktorý môže mnohých zarmútiť. The Guardian informoval o tom, že reštaurácia sa rozhodla šetriť na kúrení, a preto ho v určitých hodinách vypla.

Vysoké ceny energií potrápili množstvo ľudí. A vyzerá to, že nielen nás „obyčajných“ smrteľníkov. Dokonca preslávená reštaurácia Nusr-Et steakhouse v Londýne musela pristúpiť k istým opatreniam. Vypla kúrenie práve preto, aby ušetrila.

Niekoľko šetriacich krokov

Viete si predstaviť vychutnávať si steak skoro za 800 eur v reštaurácii, kde sa nekúri? Asi by vás to poriadne nahnevalo. No reštaurácia k tomuto kroku pristúpila napriek tomu, že jej zisk pred zdanením v roku 2022 vzrástol o 44 % — takmer na 4 milióny eur.

Obmedzenia, ku ktorým pristúpila, zahŕňali vypínanie ústredného kúrenia po zatvorení prevádzky, či dokonca v čase špičky, a taktiež svetiel počas hodín, kedy mala zatvorené. Zmeny sa týkali aj LED osvetlenia či vzduchovej clony, ktorá zabraňuje, aby studený vzduch prenikal do interiéru.