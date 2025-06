Salt Bae potichu zatvoril päť reštaurácií, v Európe sa borí so zlými recenziami. Má biznis plán slávneho šéfkuchára trhliny?

Turecký šéfkuchár Nusret Gökçe patrí medzi najvýraznejšie postavy svetového gastropriemyslu. Salt Bae dokázal vďaka sociálnym sieťam vytvoriť okolo svojich reštaurácií akúsi auru luxusu a niečoho, čo musia návštevníci najvyhľadávanejších svetových destinácií vyskúšať.

Jeho biznis model bol postavený práve na viralite a populárnych osobnostiach, pričom šikovne využil silu sociálnych sietí a kombináciu takzvaného fine-diningu so zážitkom či zábavou. Sieť reštaurácií Nusr-Et sa postupne rozšírila okrem Turecka aj do arabských krajín, Európy a USA. Ešte donedávna platilo, že šéfkuchár mal otvorených zhruba 20 reštaurácií.

Práve americké pobočky zažívajú v súčasnej dobe výrazné škrty, o čom informovali viaceré svetové médiá vrátane The Sun U.S. Z pôvodných 7 pobočiek ostanú otvorené už iba dve – v New Yorku a Miami. Prevádzky v Dallase, Beverly Hills, Las Vegas či Bostone sa tak postupne stávajú minulosťou. Okrem uvedených miest Nusret vlani zatvoril aj reštauráciu v saudskoarabskom Rijáde, ktorá na trhu nebola ani 3 roky.

Nízke hodnotenia

V rámci Európy si steaky od Gökçeho môžete dať v Londýne, respektíve na gréckom Mykonose. Špecifikom európskych pobočiek v porovnaní so zvyškom sveta je fakt, že sú vo všeobecnosti značne horšie ohodnotené zákazníkmi. Napríklad, londýnska reštaurácia má na googli pri viac ako 2 400 recenziách hodnotenie iba 3,5 hviezdičky, na portáli Trip Advisor dokonca iba 2,9 hviezdičky.

Mykonos je na tom o niečo lepšie a na googli si vyslúžil hodnotenie 3,8 hviezdičky pri viac ako tisíc recenziách, na Trip Advisor sa priemerná známka pohybuje na úrovni 3,2 hviezdičky. Pri skúsenostiach jednotlivých zákazníkov sa často spomínajú predražené produkty, nesplnenie očakávaného chuťového štandardu či chladný personál. Okrem toho, okolo Nusreta sa v posledných rokoch spomínali aj viaceré kauzy v súvislosti s nevyplatenými mzdami zamestnancom.

Podľa niektorých názorov jeho podniky začali strácať auru prémiovosti či luxusu a ľudia už neboli ochotní platiť stovky eur za zlaté steaky, drahé šampanské či iné produkty, ktoré sieť Nusr-Et ponúkala. Na základe dostupných dát napríklad klesol obrat londýnskej prevádzky v roku 2023 o viac ako 30 % v porovnaní s predošlým rokom.

Expanzia v Európe

Ako sa zdá, ani doterajšie európske skúsenosti Nusreta neodradili a podľa tlačovej správy z júna 2025 sa chystá na „Starom kontinente“ expandovať. Zatváranie amerických reštaurácií malo byť optimalizačným opatrením, pričom sa spoločnosť tureckého šéfkuchára chystá investovať finančné prostriedky do lokalít, ktoré považuje za profitabilnejšie.

Predbežné plány počítajú s tým, že prevádzky v Ríme, Miláne či na Ibize otvorí koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho roka. Už v najbližších dňoch by navyše malo logo Nusr-Et svietiť aj v obľúbenej tureckej destinácii Kapadócia.