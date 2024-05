Za 3 hodiny si užijete hneď dve dovolenky: Dve slávne destinácie budú spojené medzištátnym rýchlovlakom

Vysnívanú dovolenku budete môcť onedlho zažiť hneď vo dvoch lokalitách naraz, a to bez toho, aby ste cestovali viac ako tri hodiny. O novinke informoval portál EuroNews.

Cesta medzi obľúbenými destináciami Madrid a Lisabon bude o pár rokov trvať zlomok toho, koľko času strávime prejazdom dnes.

Cesta rýchlovlakom, ktorá zaberie tretinu času

Doteraz ste medzi dvoma lokáciami mohli voliť osobné auto, museli ste sa ale pripraviť na to, že dlhá cesta vás vyjde na riadny obnos peňazí. Autobusy medzi destináciami síce jazdia, cesta však zvyčajne zaberie sedem hodín. Krkolomný vlakový spoj medzi Madridom a Lisabonom zase trval viac ako deväť hodín, pričom zahŕňal aj štyri prestupy. To je fajn, pokiaľ ste objaviteľský typ, no pohodlnejší cestovatelia si takýto výlet určite veľmi neužili.

Kým sa celá dráha dokončí, čakajú nás dve fázy. Na prvú z nich sa môžeme tešiť už o tri roky (v roku 2027). Cesta sa tak rovno skráti len na šesť hodín. Do roku 2034 by sa ale mali práce ukončiť. Podľa ambicióznych cieľov vedúcich projektu bude na plne funkčnej dráhe cesta medzi dvoma mestami tak trvať len tri hodiny.

Priame spojenie bude možné hlavne vďaka výstavbe tretieho mosta cez rieku Tajo, informuje portál EuroNews. Španielska aj portugalská vláda už popritom usilovne pracujú na vlastných tratiach. Na španielskom území už svieti 150 kilometrov novej trate, v Portugalsku zase do roku 2025 ukončia budovanie vysokorýchlostnej vlakovej trate medzi mestami Évora a Elvas.

Pod projekt sa hlási bývalý španielsky železničný dopravca Renfe, ktorý do roku 2020 prevádzkoval lôžkové služby, informuje portál TimeOut. V pláne je okrem toho prepojenie niekoľkých ďalších miest vrátane úseku medzi mestami Porto a Vigo či Porto a Lisabon.

