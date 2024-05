K moru za 30 eur či 39,90: Išli sme 17 hodín vlakom do Chorvátska a porovnali to s autom, rozdielov je hneď niekoľko

Obdobie letných dovoleniek sa nezadržateľne blíži a mnoho Slovákov sa už tradične vyberie do obľúbeného Chorvátska. Majú pritom na výber z niekoľkých možností dopravy — od cesty autom, vlakom, až po tú leteckú. My sme vyskúšali, aké je to cestovať 17 hodín vlakom k Jadranu.

Ako to prebiehalo a čo nás prekvapilo, sa dozviete v našej podrobnejšej reportáži. Na Instagrame sme sa vás po jej zverejnení opýtali, čo by vás ešte o tejto ceste zaujímalo a tu sú odpovede, ktoré vychádzajú z našich osobných skúseností. Vysvetľujeme aj niektoré komentáre, ktoré sa najčastejšie opakovali.

„Aká je šanca, že ma v kupé niekto okradne v prípade, keď si počas cesty zdriemnem?“

Dve z otázok, ktoré sme dostali, boli zamerané na bezpečnosť počas cesty vlakom. Kupé si môžete počas cesty zamknúť a zdriemnuť si bez akýchkoľvek obáv. Môže sa však stať, že v ňom budete cestovať aj s niekým cudzím, takže tu asi zostáva veriť, že to druhá strana neurobí. Pri našej ceste vlakom väčšina ľudí trávila svoj čas vo svojom kupé a nepresúvala sa, steward bol navyše vo vagóne stále prítomný, takže keby čosi, stačilo ho osloviť. Keď sme napríklad vo Viedni vystúpili von vyvetrať sa, podotkol, že naše kupé sleduje a dá pozor, aby ho nenavštívil niekto, kto tam nemá čo robiť. Takže sme obavy o svoje veci vôbec nemali.

„Oplatí sa to, aj keď nie som z Bratislavy, ale z Banskej Bystrice? Takto cesta trvá 21 hodín, to je už veľa…“

Vlak do chorvátskeho Splitu začína svoju cestu na stanici Bratislava-Nové Mesto a odtiaľto trvá cesta k „slovenskému moru“ 17 hodín. Na tejto trase má niekoľko zastávok, napríklad hneď v Petržalke alebo v susednej Viedni, kde stojí dlhšie z dôvodu pripájania autovlaku. Samozrejme, najpohodlnejšie to majú ľudia, ktorí bývajú priamo v Bratislave, pretože inak sa vám táto cesta ešte predĺži. Či sa to oplatí, záleží od toho, čo od toho očakávate. Ak sa vám napríklad nechce šoférovať a chcete sa len viezť, tak táto forma dopravy má pre vás svoje výhody.

„Aké sú vo vlaku vagóny?“

Vlak do Chorvátska ponúka tri typy vagónov — s miestami na sedenie, ležadlový a lôžkový. Kým v tom s miestami na sedenie počas celej cesty len sedíte, v lôžkovom nechýba napríklad ani paplón či vankúš a môžete sa tu vyspať. Líšia sa v pohodlí, ktoré cestujúcim ponúkajú, ale aj pridanými službami.

Vagóny s miestami na sedenie vyzerajú v podstate tak, ako ich poznáme aj z vlakov premávajúcich na Slovensku. V jednom kupé sa nachádza šesť miest — tri a tri oproti sebe a sú predelené skladacím stolíkom. V ležadlovom vagóne je oproti tomuto rozdiel v tom, že si môžete dať sedadlá rozložiť a jednoducho sa premenia na ležadlá. Každý cestujúci v tomto kupé dostane plachtu, vankúš a deku. Čo sa týka služieb navyše, v cene lístka dostanete fľašu balenej vody či raňajky. Spánok na lôžkach je ešte pohodlnejší, nechýba paplón, viac pridaných služieb či úplné súkromie.

„Autom som v Chorvátsku za menej ako polovicu — 8 hodín a vyjde ma to približne 120 eur vrátane diaľničných známok a benzínu.“

Viacero ľudí v komentároch na sociálnej sieti porovnávalo cestu vlakom do Chorvátska práve s cestou autom, ktorá je medzi Slovákmi populárna, keďže netrvá vôbec dlho. Rozhodli sme sa to teda urobiť aj my, a keďže sme si vyskúšali aj jednu, a aj druhú možnosť, porovnali sme naše postrehy.

