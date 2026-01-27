Z vraha zo seriálu Vina je krutý otčim: Matej Erby sa vrátil na obrazovky, z jeho novej roly vám bude úzko

Sú postavy, ktoré sú tak odporné, že sa divácka nechuť z nich presunie aj na ich predstaviteľov. Nedokážu sa totiž na nich dívať ako na osobité osoby, a tak sa môže stať, že sa z obľúbených hercov stanú neobľúbení len kvôli tomu, akú postavu stvárnia. V Dunaji, k vašim službám to bol Holubec, v Sľube zas Roháč. Vo Vine, samozrejme, vrah.
Herec Matej Erby sa dostal do povedomia slovenských divákov najmä vďaka role Jozefa Mikuša, manžela kapitánky Eleny, ktorá vyšetrovala vraždu malého Danka nevediac, že vraha mala doma. Diváci tak samozrejme z neho nemali najlepšie pocity obzvlášť po tom, ako ho na konci súd označil za nevinného. Čo sa týka samotného herca, zdá sa, že mu tieto negatívne roly už „prischnú“.
Ďalšia negatívna postava
Včera sa po takmer troch rokoch na televízne obrazovky vrátil seriál Pán Profesor. V šiestej sérii sa učiteľ Samo Vozár, ktorého stvárňuje Tomáš Maštalír, opäť naplno ponoril do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov. Hneď v úvodnej epizóde rieši rodičovskú šikanu, keďže študent Oliver, ktorého stvárnil vnuk legendárneho Janka Lehotského – Marko Lehotský, je ponižovaný a psychicky týraný svojím nevlastným otcom.
Samozrejme, keď televízia hľadala niekoho, kto stvárni túto negatívnu postavu, v zálohe mala herca, ktorý sa im v negatívnej role už raz osvedčil. Matej Erby si tak zahral otčima žiaka, ktorý sprvu vystupuje sebavedomo a frajersky, no doma má peklo, ktoré mu spôsobuje práve Erbyho postava.
