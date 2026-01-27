Z vraha zo seriálu Vina je krutý otčim: Matej Erby sa vrátil na obrazovky, z jeho novej roly vám bude úzko

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Negatívne roly mu prischli.

Sú postavy, ktoré sú tak odporné, že sa divácka nechuť z nich presunie aj na ich predstaviteľov. Nedokážu sa totiž na nich dívať ako na osobité osoby, a tak sa môže stať, že sa z obľúbených hercov stanú neobľúbení len kvôli tomu, akú postavu stvárnia. V Dunaji, k vašim službám to bol Holubec, v Sľube zas Roháč. Vo Vine, samozrejme, vrah.

Herec Matej Erby sa dostal do povedomia slovenských divákov najmä vďaka role Jozefa Mikuša, manžela kapitánky Eleny, ktorá vyšetrovala vraždu malého Danka nevediac, že vraha mala doma. Diváci tak samozrejme z neho nemali najlepšie pocity obzvlášť po tom, ako ho na konci súd označil za nevinného. Čo sa týka samotného herca, zdá sa, že mu tieto negatívne roly už „prischnú“.

Ďalšia negatívna postava

Včera sa po takmer troch rokoch na televízne obrazovky vrátil seriál Pán Profesor. V šiestej sérii sa učiteľ Samo Vozár, ktorého stvárňuje Tomáš Maštalír, opäť naplno ponoril do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov. Hneď v úvodnej epizóde rieši rodičovskú šikanu, keďže študent Oliver, ktorého stvárnil vnuk legendárneho Janka Lehotského – Marko Lehotský, je ponižovaný a psychicky týraný svojím nevlastným otcom.

Samozrejme, keď televízia hľadala niekoho, kto stvárni túto negatívnu postavu, v zálohe mala herca, ktorý sa im v negatívnej role už raz osvedčil. Matej Erby si tak zahral otčima žiaka, ktorý sprvu vystupuje sebavedomo a frajersky, no doma má peklo, ktoré mu spôsobuje práve Erbyho postava.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová séria Dunaja odhalila viac, než mala: Unikol obrovský spoiler, ktorý prezrádza smrť obľúbenej postavy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac