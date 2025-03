V Dunaji je to Holubec a v Sľube získal úlohu najhoršej postavy tento herec. Hrá ju tak dobre, že sa divákom sprotivil

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali, že sa Filip Tůma tak zžil so svojou seriálovou postavou, že zatiaľ čo niektorí diváci chválili jeho neuveriteľný výkon v tejto úlohe, našla sa aj skupina takých, ktorí začali špekulovať o tom, že herec musí mať so svojou postavou isté spoločné vlastnosti, ak ju takto dobre zahrá. Dokonca až do takej miery, že sa znepokojení fanúšikovia začali Nely Pociskovej pýtať, či ju doma bije.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Teraz sa zdá, že rovnaký osud čaká herca zo Sľubu. Vyplýva to z komentárov pod ukážkou k seriálu, v ktorej sa táto postava správa „ako bez chrbtovej kosti“, ako okomentovala samotná TV Markíza. To, že nejde o pozitívnu postavu, vedia diváci už od samotného začiatku seriálu, no teraz sa jeho činy ešte viac vyostrili.

Zašiel priďaleko

Postavu Roháča mohli diváci spoznať z najhoršieho uhla už na začiatku seriálu, keď sa rozhodol opustiť rodinu. Teraz to však so svojím správaním prehnal ešte viac a rozhodol sa zneužiť svoju funkciu. Celú noc totiž držal tehotnú ženu na výsluchu, čím ohrozil jej nenarodené dieťa. Konfrontovať ho preto prišla Hana, no nezdalo sa, že by bol ochotný priznať si chybu, dokonca ani po jej tvrdých slovách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Tak to dobre hrá, že ho neznášam,“ znie jedna z reakcií na túto scénu. „Ja tiež… Nechutný, slizký, arogantný… No takéto indivíduá za „komančov“ naozaj existovali,“ priznala ďalšia. Tretia píše: „Aj herec nesympatický a ešte aj vo filme je tyran.“

Takýchto a podobných priznaní rýchlo pribúdalo a ďalší diváci písali komentáre ako „Nemám rada toho herca, aj taká úloha mu prislúcha.“ alebo „Neznášam tohto herca, nesympatický všade, kde hrá.“ alebo „Hroznú úlohu hrá. Až mi je protivný.“

Zdá sa, že Peter Nádasdi hrá svoju rolu skutočne bravúrne, a to až natoľko, že diváci pomaly prestali rozlišovať medzi hercom a jeho postavou, rovnako ako to bolo v minulosti pri Tůmovi.