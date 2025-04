Z uniformy rovno do obývačky: Tento policajný pes hľadá nový domov. Bojí sa hluku, tak ho vyradili zo služby

Prácu v policajnom zbore by nezvládol každý – a platí to aj pre štvornohých pomocníkov. Dôkazom je šesťročný nemecký ovčiak Jorgan, ktorý síce doteraz slúžil českej polícii v Zlíne, no náročné prostredie plné hluku a nečakaných zvukov mu nevyhovovalo. Teraz preto hľadá nový, pokojný domov.

Ako na stránke s ponukou uviedla polícia, Jorgan bol kvôli svojej povahe vyradený zo služby. „Z dôvodu povahových vlastností je pes nespôsobilý na služobné účely. U psa sa prejavila výrazná pasívna reakcia na nárazové zvuky, ktorá sa prejavuje výrazným útlmom, bojazlivosťou až panickým strachom,“ vysvetlili policajti.

Jorgan je na predaj

Od konca marca je Jorgan oficiálne vedený ako „nepotrebný služobný pes“, ktorý sa ponúka fyzickým aj právnickým osobám na predaj formou verejnej súťaže. Druhé kolo výberového konania končí už v piatok 11. apríla o 12:00.

Minimálna cena, za ktorú je možné psa získať, je 1 000 českých korún (cca 40 eur). Záujemcovia si Jorgana môžu prísť pred rozhodnutím aj osobne pozrieť. Polícia ponúka možnosť návštevy po telefonickej dohode s Oddelením služobnej kynológie. Viac informácií zverejnila česká polícia na oficiálnej stránke.

Polícia ponúka aj ďalšie psy

Ako informuje Nova, Jorgan však nie je jediný, komu hľadajú nový domov. Policajné prostredie nevyhovuje ani dvojročnej nemeckej ovčiačke menom Tequila, ktorá rovnako nezvládla náročné podmienky služby. Ďalším psom na zozname je Berry, americký stafordšírsky teriér, ktorý sa do opatery polície dostal pre podozrenie z týrania u pôvodného majiteľa. Kompletný zoznam psov, ktorým polícia hľadá nových majiteľov, si možno pozrieť na tejto stránke.