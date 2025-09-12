Z tohto mnohým pukne srdce. Viktor Vincze sa podelil o záber s Maxíkom, ktorý každého dojme

Foto: Instagram.com(viktorvincze)

Jana Petrejová
Zažili kopec zábavy. 

Rok 2022 sa navždy vryje do ich pamäti. Práve vtedy sa slávnemu páru zmenil život o 180 stupňov. Prispel k tomu malý Maxík, ktorého prijali do svojej rodiny. A hoci Adela a Viktor nie sú jeho biologickými rodičmi, zahŕňajú ho láskou a pozornosťou, ako by bol ich vlastný.

Maxíkov príchod do rodiny bol dlhoočakávaným okamihom, na ktorý sa obaja tešili. Keď naozaj k tomu došlo, odrazu sa ich dni, aké mali dovtedy, zmenili. Pár to však zvládol, za čo ich obdivuje aj Adelin otec Jozef Banáš. Ako sám priznal, oboch rodičovstvo posunulo a naplnil sa im život. Dokonca Viktor v tom čase, keď im do života prišiel Maxík, finišoval s leteckým kurzom v angličtine. Všetko to dal na jednotku.

Zvečnil zaujímavý moment s Maxíkom

Dvojica sa teší z každého jedného spoločne stráveného času. Pre Viktorovo pilotovanie si s Maxíkom užíva výlety a chodieva na rôzne akcie hlavne Adela, no ak je príležitosť a má Viktor voľno, je jasné, kam smeruje jeho pozornosť. Rodinka sa nedávno rozhodla trošku zabaviť na ihrisku v záhrade. Vydali sa preto do centra hlavného mesta a odreagovali sa.

Aspoň sa Maxík vyjašil a všetci si užili posledné záchvevy príjemného počasia pred blížiacou sa jeseňou. Viktor sa o to podelil so svojimi fanúšikmi a zverejnil na Instagrame fotografiu zo záhrady v hlavnom meste. Záber zachytáva Adelu, ako dáva pusu Maxíkovi na preliezke, pričom on jej na ústa položil ruku. Vznikla tak dojemná snímka, ktorú si šťastná rodinka môže založiť do rodinného albumu.

