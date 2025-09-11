Nová kapitola v živote princa Williama a Kate: Unikli detaily z budovania ich hniezdočka lásky

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Princ a princezná z Walesu sa plánujú presťahovať koncom tohto roka. 

Minulý mesiac sa kráľovskí fanúšikovia dočkali veľkej novinky, keď vyplávalo na povrch, že princ a princezná z Walesu, spolu so svojimi tromi deťmi, princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom, sa koncom roku 2025 sťahujú z Adelaide Cottage do úplne nového domu.

Tri roky žili vo svojom sídle, no zrejme prišiel čas na zmenu. Pre kráľovskú rodinu ide o prvé veľké sťahovanie, pričom William a Kate budú zároveň prvými panovníkmi, ktorí nebudú bývať v paláci alebo na hrade, ako informovala Tyla.

Nový začiatok v novom domove

Zdroj z kráľovskej rodiny prezradil už predtým dôvod sťahovania a vysvetlil, že po náročných 18 mesiacoch, počas ktorých sa Kate vyrovnávala s diagnózou a liečbou rakoviny, sa päťčlenná rodina rozhodla pre zmenu. „Windsor sa stal ich domovom. Avšak za posledných pár rokov, keď žili v Adelaide Cottage, zažili naozaj ťažké časy. Sťahovanie im dáva príležitosť na nový začiatok a novú kapitolu,“ povedal zdroj pre BBC a pokračoval: „Je to príležitosť nechať za sebou nešťastné spomienky.“

Foto: SITA

Ich novým domom bude osemizbový Forest Lodge vo Windsor Great Parku, nehnuteľnosť, kde už chcú zostať, čo znamená, že to bude miesto, kde bude bývať celá rodina aj vtedy, keď sa obaja rodičia stanú kráľom a kráľovnou. 328-ročná chata sa nachádza v tichej časti 4 800-akrového panstva a ponúka výhľad na Berkshire aj Londýn – z prvého z nich bude Kate nepochybne nadšená, keďže opísala prírodu ako svoju „svätyňu“.

Podobne ako v ich štvorizbovom Adelaide Cottage, predpokladá sa, že rodina nebude mať žiadnych zamestnancov, pretože si chcú vytvoriť súkromný priestor.

Ako pokračuje rekonštrukcia?

