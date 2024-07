Jozef Banáš prezradil ďalšie detaily o svojom vnukovi Maxíkovi, zverejnil aj fotografie. Takéto majú plány na leto

Tak ako sú z Adely a Viktora už oficiálne rodičia malého Maxa, z Jozefa Banáša je oficiálne dedko. Svoju rolu berie veľmi vážne a s vnúčikom má veľké plány na leto. Hoci má len dva roky, v záhrade mu pomáha viac, než by ste čakali.

O tom, ako si užíva titul dedka, porozprával Jozef Banáš pre portál Topky.sk. Od roku 2022 je vďaka Maxíkovi dvojnásobným dedkom. Staršia vnučka Natália je už pubertiačka. „To je moja najradostnejšia funkcia. Už som si to raz odskúšal, keď sme mali prvú vnučku Natálku u staršej dcéry. Tam to bolo jednoduchšie, lebo žije v Prahe, hoci veľmi často za nami chodili, aj my chodíme do Prahy, ale teraz je to už 16-ročná slečna,“ prezradil hrdý dedko.

Obdivuje dcéru aj zaťa

Okrem milých slov o vnúčatách Banáš priznal, že obdiv patrí aj Adele a Viktorovi. Vidí totiž, ako ich rodičovstvo ovplyvnilo a s radosťou sleduje, ako sa ich aj jeho život vďaka Maxíkovi zmenil.

„Vidím, ako to posunulo Adelku s Viktorom, ako im ten malý naplnil život, Maxík je absolútna priorita… Naozaj ich obdivujem,“ priznal Banáš a slová chvály adresoval aj svojmu zaťovi: „Viktor v čase, keď už finišoval s leteckým kurzom, to robil všetko v angličtine, a práve prišiel ten malý do toho a on to všetko dal, je to úžasné.“

Spoločný letný oddych

Banáš prezradil, že v súčasnosti trávi dni s vnukom na Myjavských kopaniciach. „Tam má Adela menší domček. Kosíme tam, malý bude na fúriku voziť skosenú trávu a zemiaky budeme vyberať… To už má nachystané,“ vysvetlil.

Dvojročný pomocník tak nie je len mestským dieťaťom, ale s radosťou dedkovi pomáha v záhrade. „On všetko ovláda, čo ako rastie. Hrášok sme oberali spolu, čistili sme ho a takéto veci,“ prezradil hrdý dedko.