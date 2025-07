Z teplého pekla rovno pod tmavé mraky: Vo štvrtok sa budeme potiť aj schovávať. Počasie sa zmení z minúty na minútu

Štvrtok začne ako typický letný deň, no skončiť môže úplne inak. Slovensko čaká horúce a dusné počasie, ktoré však nebude mať dlhé trvanie. Už popoludní sa obloha zatiahne a dorazia silné búrky. Tie prídu nečakane rýchlo a môžu so sebou priniesť vietor, prívalový dážď aj náhle ochladenie.

Podmienky budú nevyspytateľné a pripomenú, že leto vie aj pekne potrápiť. Podľa portálu iMeteo postúpi do našej oblasti od juhozápadu zvlnený studený front, ktorý sa bude tlačiť pred výškovou brázdou nízkeho tlaku nad západnou Európou. Vďaka tomuto vývoju k nám prenikne teplý a vlhký vzduch, čo vytvorí ideálne podmienky pre vznik silných búrok.

Tropické teploty pocíti najmä juh

Vo štvrtok sa budú teploty na väčšine územia šplhať k veľmi vysokým hodnotám. Na juhu a západe Slovenska môžu dosiahnuť až +34 °C. V oblastiach Žilinského kraja a Horného Spiša bude o niečo chladnejšie, tam sa očakávajú denné maximá medzi +24 °C a +29 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov nad morom bude približne +17 °C.

Prvé zrážky sa môžu objaviť už ráno na západe krajiny. Búrky môžu zasiahnuť Záhorie, Bratislavu, sever Trnavského kraja a severozápadné okresy. Po prehánkach sa obloha vyjasní, no vzduch zostane veľmi teplý, vlhký a dusný, najmä v oblastiach, kde ráno spŕchne.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Tá platí od 13.00 h do 17.00 h pre viaceré oblasti v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Zároveň sú v platnosti aj výstrahy pred búrkami, ktoré platia od 13.00 h až do 22.00 h. Výstraha pred vysokými teplotami platí pre takmer celé územie Slovenska, presnejšie v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji.

Popoludní sa situácia zhorší

V priebehu popoludnia a podvečera dorazí hlavná vlna búrok. Tie budú viazané na samotný studený front, ktorý zasiahne veľkú časť územia. Výnimkou bude východné Slovensko, kde by sa front mal objaviť až neskôr. Počasie sa výrazne zmení a horúci deň vystriedajú prudké zrážky a vietor.

Meteorologická situácia sa nápadne podobá pondelku. Zo západu preniknú na naše územie búrky z Rakúska, ktoré najskôr zasiahnu Záhorie a Bratislavu, neskôr Trenčiansky a Žilinský kraj. Front sa v noci presunie nad Poľsko, kde sa zrážky rozpadnú.

Búrky môžu priniesť aj výraznejšie zrážky

Najväčšiu hrozbu v súvislosti s večernými búrkami predstavuje nárazový vietor. Ten môže dosiahnuť rýchlosť až 80 km/h. V niektorých prípadoch sa očakáva, že vietor môže byť ešte silnejší, okolo 100 km/h. Ide o lokálne javy podobné tým, ktoré postihli Handlovú počas pondelkovej vetrovej smršte.

Zatiaľ čo ranné prehánky prinesú úhrny len do 5 mm, večerné búrky môžu priniesť až 25 mm zrážok. V kombinácii s vetrom to môže spôsobiť krátkodobé problémy. Zatiaľ sa nepredpokladá, že by búrky spôsobili rozsiahle škody, no opatrnosť je rozhodne na mieste.