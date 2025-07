Dovolenka sa im začala výbuchom: Česi si do kufra zabalili dvadsať plechoviek piva, skončilo to katastrofálne

Letné dovolenky bývajú plné nečakaných zážitkov, no to, čo sa prihodilo jednému českému páru v Egypte, s prehľadom zatieni klasické príbehy o oneskorených letoch či spáleninách zo slnka. Ich kufor totiž explodoval. Dôvod? Dvadsať plechoviek piva, ktoré si priviezli z Česka a nedbalo ich uložili do batožiny.

Ako informoval portál PrahaIn, incident sa stal v populárnej dovolenkovej destinácii Hurghada. Český manželský pár si do veľkého kufra pribalil viac než dvadsať plechoviek českého piva. Tie však neboli nijako zabezpečené proti otrasom alebo tlaku. Počas manipulácie s batožinou na letisku došlo k ich explózii.

Z kufra sa valil zápach, pivo tieklo aj v autobuse

Výsledkom nešťastnej nehody bol silný pivný zápach, ktorý sa šíril nielen v batožinovom priestore, ale aj v autobuse, ktorý turistov viezol do hotela. Keď zamestnanci hotela otvorili kufor, ukázalo sa, že takmer všetky veci boli nasiaknuté pivom. Turisti nemali v kufri jediný kus oblečenia, ktorý by nebol zasiahnutý.

Problém sa tak neskončil len pri nepríjemnom zápachu. Oblečenie sa muselo okamžite odniesť do čistiarne, pretože by inak nebolo vhodné na nosenie. Výbuch plechoviek navyše zanechal lepkavé škvrny aj na vnútornej výstelke kufra.

Kozel do kufra radšej nie

Aj keď si niektorí dovolenkári zvyknú na dovolenku baliť vlastné pivo, najmä ak im nechutí miestny alkohol, tento prípad môže slúžiť ako varovanie. Lietadlový nákladný priestor nie je stabilné prostredie a tlakové zmeny, kombinované s otrasmi, môžu spôsobiť práve to, čo sa stalo českému páru.

Okrem toho, že im pivo zničilo celý šatník, museli sa vyrovnávať aj s nepríjemným dojmom, ktorý incident zanechal na ostatných cestujúcich. A to im dovolenka ešte poriadne ani nezačala.