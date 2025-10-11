Z regálov známeho reťazca sťahujú nebezpečnú pochúťku: Určite ju nekonzumujte, môžete ju vrátiť

Známy reťazec dm sťahuje z predaja tofu, ktoré ste si možno zakúpili aj vy. Svojich zákazníkov prosí, aby produkt nekonzumovali. Môžu ho vrátiť v predajni a naspäť dostanú peniaze.
Ide o produkt s názvom Tofu Natur, 200 g a s dátumom minimálnej trvanlivosti 05.07.2026. „Pri výrobe vyššie uvedenej šarže výrobku nedošlo k dostatočnému zahriatiu. Preto nemožno vylúčiť, že dôjde k nežiaducemu mikrobiologickému rastu baktérie Bacillus cereus. Konzumácia potravín kontaminovaných baktériou Bacillus cereus môže spôsobiť zvracanie a/alebo hnačku. Ostatné produkty dmBio nie sú postihnuté,“ uvádza reťazec.
Výrobok obchod odporúča s nekonzumovať a žiada zákazníkov, aby ho vrátili neotvorený alebo už otvorený do predajní dm, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení.
Nahlásiť chybu v článku